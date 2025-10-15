هونغ كونغ تعزز شراكتها التكنولوجية مع الإمارات في جيتكس

يعزز مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ (HKTDC) التزامه تجاه سوق الإمارات العربية المتحدة، حيث يشارك بوفد يضم أكثر من 20 شركة في معرض جيتكس العالمي ونورث ستار هذا العام. وتعكس هذه المبادرة مساعي المجلس الاستراتيجية لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة.
في كلمته خلال الفعالية، أكد دامييل لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، على التعاون المتنامي بين الاقتصادين، لا سيما في مجالي الابتكار والتكنولوجيا. وقال لام: "تسعى حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى تنويع اقتصادها، لا سيما في مناطق الابتكار. ومن وجهة نظرنا، هناك مجال واسع للتعاون".
تستثمر هونغ كونغ، شأنها شأن الإمارات العربية المتحدة، بكثافة في قطاعي الابتكار والتكنولوجيا. وأشار لام إلى أن العديد من الشركات المشاركة في جناح مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات في قطاعات المالية والبنية التحتية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية. وأضاف: "يُمثل الذكاء الاصطناعي محور تركيز رئيسي. وتوظفه شركاتنا لتحسين أمن المعلومات والكفاءة التشغيلية. وهناك مستقبل مشرق للتعاون في هذا المجال".
شهد التبادل التجاري بين الإمارات وهونغ كونغ نموًا مطردًا خلال العقد الماضي. وفي عام 2024، بلغ حجم التجارة الثنائية حوالي 14.8 مليار دولار أمريكي، لتحتل الإمارات المرتبة الحادية عشرة بين أكبر الشركاء التجاريين لهونغ كونغ. وبلغت قيمة صادرات هونغ كونغ إلى الإمارات 11.2 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها سادس أكبر سوق للصادرات، بينما بلغ إجمالي الواردات من الإمارات 3.5 مليار دولار أمريكي، لتحتل المرتبة السابعة عشرة بين مصادر واردات هونغ كونغ.
وتشمل فئات التصدير الرئيسية من هونج كونج إلى الإمارات المعدات الكهربائية والإلكترونية (7.32 مليار دولار)، والأحجار والمعادن (5.25 مليار دولار)، والآلات (833.6 مليون دولار).
يعتقد لام أن هذا المسار التصاعدي سيستمر، مدفوعًا بالمصالح المشتركة في القطاعات الناشئة. وقال: "نتوقع المزيد من التبادلات بين البلدية، لا سيما في مجال الابتكار والتكنولوجيا. العلاقة قوية وستزداد قوةً في السنوات القادمة".