هونغ كونغ تعزز شراكتها التكنولوجية مع الإمارات في جيتكس

في كلمته خلال الفعالية، أكد دامييل لام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، على التعاون المتنامي بين الاقتصادين، لا سيما في مجالي الابتكار والتكنولوجيا. وقال لام: "تسعى حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى تنويع اقتصادها، لا سيما في مناطق الابتكار. ومن وجهة نظرنا، هناك مجال واسع للتعاون".