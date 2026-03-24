"هواوي ميت 80 برو" ..أطلق العنان لأداء هاتف ذكي قوي

يدمج هاتف Huawei Mate 80 Pro ميزات الذكاء الاصطناعي المبتكرة لإبداع استثنائي. باستخدام AI Remove، يمكن للمستخدمين مسح العناصر غير المرغوب فيها بسهولة مثل المارة أو الفوضى، وبعد ذلك يتم إعادة بناء الخلفيات بسلاسة. AI Best Expression قادر على تحليل اللقطات المتتالية ثم دمج أفضل وجوه الجميع' في صورة واحدة، مما يخلق صورًا جماعية خالدة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر AI Composition إرشادات تأطير في الوقت الفعلي للحصول على لقطات احترافية، بينما يقوم Two-Way AI Noise Cancellation بتصفية الضوضاء المحيطة لإجراء مكالمات واضحة تمامًا في البيئات الصاخبة.