"هواوي ميت 80 برو" ..أطلق العنان لأداء هاتف ذكي قوي

لطالما مثلت سلسلة ميت قمة الابتكار في الهواتف الذكية. والآن، تعود السلسلة إلى الساحة العالمية بعد توقف قصير. بناءً على التقاليد القوية لسلسلة ميت’ في التكنولوجيا الرائدة، يضع هاتف ميت 80 برو معايير جديدة في أصالة التصوير والمتانة والأداء والذكاء. في وقت يبدو فيه الابتكار بين الهواتف الذكية التقليدية قد توقف، يبرز هاتف ميت 80 برو كمنافس جاد لأفضل هاتف ذكي رائد لهذا العام.
التقاط الواقع بدقة حقيقية
يُحدث هاتف هواوي ميت 80 برو ثورة في التصوير الفوتوغرافي بالهواتف المحمولة بفضل نظام الكاميرا True-to-Color. مقارنة بالجيل السابق، يحقق هذا النظام تحسنًا بنسبة 43% في استنساخ الألوان لضمان نتائج أصلية واحترافية في أي سيناريو. يعمل النظام بكاميرا رئيسية فائقة الإضاءة بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر كبير بحجم 1/1.28 بوصة. يلتقط هذا المستشعر الرئيسي الرائد كمية أكبر بكثير من الضوء والتفاصيل مقارنة بالأجيال السابقة، مما يوفر قدرات فائقة في الإضاءة المنخفضة وتفاصيل واقعية.
تكمن القوة الحقيقية لهاتف ميت 80 برو في كاميرته True-to-Colour. يتميز نظام الكاميرا هذا بامتصاص أفضل للضوء بنسبة 96% لتقديم تفاصيل أكثر دقة وواقعية في ظروف الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل تقنية DCG HDR على تحسين النطاق الديناميكي بنسبة 300% مقارنة بالجيل السابق، مما يحافظ على التفاصيل والتباين حتى في سيناريوهات الإضاءة الخلفية القوية.
تدعم عدسة Mate 80 Pro's 48 MP Ultra Lighting Telephoto Macro Lens تقريب بصري 4x ومسافة تركيز دنيا تبلغ 5 سم، مما يتيح التصوير المقرب والبعيد بسهولة لدعم وضوح مذهل وتأثير بوكيه ساحر. لالتقاط المناظر الواسعة، توجد كاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 40 ميجابكسل.
مصمم لتحمل المغامرات
يتميز هاتف هواوي ميت 80 برو بهندسة Super Durable Architecture، مما يوفر حماية شاملة دون المساس بالأناقة. يوفر زجاج كونلون من الجيل الثاني مقاومة للسقوط أكبر بـ 20 مرة من الزجاج التقليدي، مما يحمي الشاشة من السقوط العرضي. بالإضافة إلى ذلك، تعزز اللوحة الخلفية المصنوعة من الألياف النباتية فائقة المتانة مقاومة الصدمات بمقدار 5 أضعاف، مع الحفاظ على ملمس حريري مقاوم للخدش والتآكل.
يتمتع الجهاز أيضًا بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء (حتى عمق 6 أمتار) وتصنيف IP69 لدرجات الحرارة العالية ونفاثات الضغط العالي، مما يوفر درعًا متعدد الطبقات ضد الانسكابات والمطر والغبار. وهذا يجعل هاتف ميت 80 برو رفيقًا مثاليًا لأيام الرش، أو التمارين الرياضية، أو التنقلات الممطرة.
أداء قوي
يدعم هاتف Huawei Mate 80 Pro الاستخدام طوال اليوم بفضل بطارية ضخمة بسعة 5750 مللي أمبير في الساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بسرعة عبر الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط أو الشحن السريع اللاسلكي بقوة 80 واط. يأتي الجهاز أيضًا مزودًا بنظام تبديد الحرارة ثنائي الطور SuperCool الأول من نوعه في الصناعة، والقادر على تعزيز التوصيل الحراري بنسبة 16% وتقليل ارتفاع درجة الحرارة بنسبة 33%. يتيح ذلك للهاتف أن يظل أبرد بمقدار 1 درجة مئوية أثناء اللعب وأبرد بمقدار 2.5 درجة مئوية أثناء بث الفيديو عالي الدقة مقارنة بالجيل السابق - مما يضمن أداءً سلسًا وخاليًا من التأخير تحت الأحمال الثقيلة.
تصميم حلقة الفضاء المزدوجة
يقدم هاتف Huawei Mate 80 Pro تصميم حلقة الفضاء المزدوجة بجمالية متناسقة. يتوفر Mate 80 Pro بثلاثة ألوان مستوحاة من الطبيعة: الذهبي والأخضر والأسود. مقترنًا بلوحة خلفية من الألياف النباتية فائقة المتانة والنعومة، يوفر الهاتف إحساسًا فاخرًا.
تجربة أكثر ذكاءً
يدمج هاتف Huawei Mate 80 Pro ميزات الذكاء الاصطناعي المبتكرة لإبداع استثنائي. باستخدام AI Remove، يمكن للمستخدمين مسح العناصر غير المرغوب فيها بسهولة مثل المارة أو الفوضى، وبعد ذلك يتم إعادة بناء الخلفيات بسلاسة. AI Best Expression قادر على تحليل اللقطات المتتالية ثم دمج أفضل وجوه الجميع' في صورة واحدة، مما يخلق صورًا جماعية خالدة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر AI Composition إرشادات تأطير في الوقت الفعلي للحصول على لقطات احترافية، بينما يقوم Two-Way AI Noise Cancellation بتصفية الضوضاء المحيطة لإجراء مكالمات واضحة تمامًا في البيئات الصاخبة.