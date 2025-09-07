"هواوي ميت باد برو 12.2": جهاز لوحي قوي للمحترفين والمبدعين

علاوة على ذلك، أُضيفت أداة التكبير واللاسو لتسهيل عملية الإبداع. أما عشاق الرسم، فقد عاد تطبيق GoPaint مع أدوات الرسوم المتحركة إطارًا بإطار وفرشاة جديدة للرسم الزيتي ثلاثي الأبعاد. كما يمكن للفنانين استخدام فرشاة الرش، وفرشاة السوائل، وفرشاة الألوان الحقيقية، أو أكثر من 150 فرشاة أخرى مُعدّة مسبقًا لرسم لوحاتهم الإبداعية. لذا، سواء كنت محترفًا أو طالبًا أو شخصًا يبحث عن جهاز متعدد الاستخدامات يجمع بين العمل وسهولة الحمل، فإن جهاز هواوي ميت باد برو 12.2 بوصة مصمم لمواكبة نمط حياتك. إنه قوي وسهل الحمل، ويزخر بالميزات التي تساعدك على إنجاز المزيد أينما كنت.