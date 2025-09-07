"هواوي ميت باد برو 12.2": جهاز لوحي قوي للمحترفين والمبدعين

إذا كنت تعمل أثناء التنقل وتبحث عن جهاز يُناسب إنتاجيتك تمامًا مثل حاسوبك المحمول أو الكمبيوتر الشخصي، دون وزن ثقيل، فإن جهاز هواوي ميت باد برو 12.2 بوصة هو الخيار الأمثل لك. تصميمه الأنيق والراقي (5.5 مم)، ووزنه الذي يبلغ 512 جرامًا، وتجربة استخدام سلسة، تجعله الخيار الأمثل لرجال الأعمال والمحترفين الذين يبحثون عن جهاز محمول رائع.
هواوي ميت باد برو 12.2 بوصة جهاز متعدد الاستخدامات، يُبدع كأداة إنتاجية ومنصة إبداعية. شاشته الرائعة، وأدائه القوي، وتصميمه المدروس، تجعله منافسًا قويًا في سوق الأجهزة اللوحية الفاخرة.
تستعد هواوي لمنافسة جهاز آبل آيباد برو بأحدث أجهزتها اللوحية الرائدة، والذي يتميز بشاشة OLED ساطعة مزدوجة، وبطارية بسعة 10,100 مللي أمبير/ساعة، وهيكل فائق النحافة، وغطاء لوحة مفاتيح مع حامل مغناطيسي للقلم. هذا الجهاز اللوحي 3 في 1، مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت، ويدعم تقنيات Wi-Fi 7 وUSB-C 3.1 (بسرعة 5 جيجابايت/ثانية) وبلوتوث 5.2، بما في ذلك تقنية LDAC من سوني.
يتميز هذا الجهاز القوي بشاشة OLED بنسبة عرض إلى ارتفاع 3:2، ودقة 2800 × 1840، وسطوع يصل إلى 2000 شمعة. صُممت شاشة PaperMatte لتقليل الانعكاسات وتحسين تجربة الكتابة والرسم باستخدام القلم.
يتميز جهاز هواوي اللوحي المتطور أيضًا بقلم M-pencil، وهو أداة إبداعية من الجيل الثالث توفر اتصال Nearlink بزمن وصول منخفض للغاية لضمان استمرارية العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن حساسية الضغط التي تبلغ 10,000 مستوى تجعله سلسًا للغاية للكتابة والرسم والتخطيط.
أدوات إبداعية
يحتوي جهاز MatePad Pro مقاس 12.2 بوصة أيضًا على ميزات جديدة ومثيرة للاهتمام في التطبيقات الرئيسية تُساعد على إنجاز المهام الإبداعية. يتميز تطبيق Huawei Notes الآن بميزة تحسين الكتابة اليدوية بالذكاء الاصطناعي، والتي تُمكّن من إصلاح الكتابة اليدوية السيئة أو تغييرها إلى خط مُحدد. كما يحتوي الجهاز على متجر محتوى، بالإضافة إلى أغلفة وقوالب وملصقات أكثر تخصيصًا لتحفيز الإبداع.
علاوة على ذلك، أُضيفت أداة التكبير واللاسو لتسهيل عملية الإبداع. أما عشاق الرسم، فقد عاد تطبيق GoPaint مع أدوات الرسوم المتحركة إطارًا بإطار وفرشاة جديدة للرسم الزيتي ثلاثي الأبعاد. كما يمكن للفنانين استخدام فرشاة الرش، وفرشاة السوائل، وفرشاة الألوان الحقيقية، أو أكثر من 150 فرشاة أخرى مُعدّة مسبقًا لرسم لوحاتهم الإبداعية. لذا، سواء كنت محترفًا أو طالبًا أو شخصًا يبحث عن جهاز متعدد الاستخدامات يجمع بين العمل وسهولة الحمل، فإن جهاز هواوي ميت باد برو 12.2 بوصة مصمم لمواكبة نمط حياتك. إنه قوي وسهل الحمل، ويزخر بالميزات التي تساعدك على إنجاز المزيد أينما كنت.
قوي، محمول، وأداء سلس
يحتوي الجهاز على ميزات بارزة تساعد المشترين على إنجاز مهامهم بكل سهولة وإتقان.
التصميم: يتمتع الجهاز القوي بتصميم أنيق وخفيف الوزن، مما يجعله سهل الحمل.
الشاشة: توفر شاشة PaperMatte Tandem OLED مقاس 12.2 بوصة تجربة نابضة بالحياة تُشبه الورق، مع تقليل الوهج وإجهاد العين. تتميز بنسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 92%، ودقة 2880 × 1840، ومعدل تحديث 144 هرتز.
الأداء: يعمل الجهاز بمعالج Kirin T92A وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، مما يضمن أداءً سلسًا للمهام الصعبة والمهام المتعددة.
الإدخال: توفر لوحة مفاتيح HUAWEI Glide وقلم M Pencil (الجيل الثالث) تجربة إدخال مريحة وطبيعية، مما يعزز الإنتاجية والإبداع.
البرمجيات: يتميز الجهاز اللوحي ببرنامج WPS Office على مستوى الكمبيوتر الشخصي، مما يسمح بالعمل بسلاسة على المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية.
البطارية: توفر البطارية الكبيرة بسعة 10100 مللي أمبير في الساعة طاقة كافية للاستخدام طوال اليوم، كما تعمل خاصية الشحن السريع (100 وات) على إعادة تشغيل جهازك بسرعة.
عدم وجود خدمات Google: خدمات Google Mobile مفقودة، ولكن هواوي تقدم مجموعة خاصة بها من التطبيقات والبدائل.
اتصال محدود: يدعم الجهاز اللوحي Wi-Fi 7 فقط ويفتقر إلى خيار الاتصال الخلوي.