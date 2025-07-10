هواتف قابلة للطي وساعات ذكية من "سامسونج" بأحدث التقنيات في الإمارات

أعلنت سامسونج رسميًا عن أحدث مجموعة من أجهزتها القابلة للطي والأجهزة القابلة للارتداء — Galaxy Z Fold7، Galaxy Z Flip7، وسلسلة Galaxy Watch8 — خلال حدث Galaxy Unpacked 2025 الذي تم بثه عالميًا من الولايات المتحدة. هذه المنتجات المنتظرة بشدة ستُطلق في الإمارات، لتقدم للمستهلكين في المنطقة ابتكارات متقدمة في الإنتاجية، والأناقة، وتتبع الصحة.
يتميز Galaxy Z Fold7 بأكبر وأرقى شاشة قابلة للطي قدمتها سامسونج حتى الآن — شاشة رئيسية واسعة بقياس 8.0 إنش بدقة QXGA+، مع شاشة غطاء كاملة الوظائف بحجم 6.5 إنش بدقة FHD+. يزن الجهاز 215 جرامًا فقط، مما يجعله أخف هاتف Fold على الإطلاق، وبسماكة 4.2 ملم عند فتحه، فهو أيضًا أنحف طراز.
من أهم الترقيات هو إدخال كاميرا خلفية واسعة بدقة 200 ميجابكسل.
قال فادي أبو شامات، نائب الرئيس ورئيس قسم تجربة الهاتف المحمول في سامسونج الخليج للإلكترونيات: "ترقية الكاميرا في Z Fold7 مذهلة حقًا، وهي أبرز ما يميز الجهاز بالنسبة لي. يمكنني الآن أن أعد مستخدمينا بأداء فائق المستوى دون أي تنازلات."
يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite الخاص بسامسونج، مع خيارات تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت من التخزين. ومع ذلك، فإن إزالة فتحة قلم S Pen قد تكون تغييرًا ملحوظًا لكثير من المستخدمين.
يواصل Galaxy Z Flip7 التطور كأكثر هواتف سامسونج القابلة للطي أناقة. الآن يأتي بشاشة غطاء أكبر بحجم 4.1 إنش من نوع Super AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز، مما يجعله أكثر عملية للمهام السريعة، الصور السيلفي، والويدجتس.
الشاشة الرئيسية الداخلية بحجم 6.9 إنش من نوع Dynamic AMOLED 2X، ويعمل بمعالج Exynos 2500، مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وتخزين يصل إلى 512 جيجابايت. الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4300 مللي أمبير توفر طاقة تدوم طوال اليوم.
قال فادي: "سيحب منشئو المحتوى القدرة على تسجيل الفيديو أثناء التنقل دون الحاجة إلى حامل ثلاثي."
يمكن للمستهلكين في الإمارات اختيار ألوان مميزة تشمل الأزرق الظليل، الأسود اللامع، الأحمر المرجاني، ونسخة حصرية عبر الإنترنت باللون النعناعي.
تأتي أحدث ساعات سامسونج القابلة للارتداء — Galaxy Watch8 وWatch8 Classic — مع قدرات محسنة لتتبع الصحة، ومعالج Exynos W1000 الجديد بتقنية 3 نانومتر، مما يوفر أداء أسرع وكفاءة طاقة أفضل.
تحتوي سلسلة Watch8 على تخزين يصل إلى 64 جيجابايت، ونظام Wear OS 6 مع واجهة One UI 8 Watch، ومجموعة أكثر شمولاً من المستشعرات بما في ذلك مستشعر 3D Hall في نسخة Classic. كلا الساعتين مصممتان بزجاج من الياقوت الكريستالي، وتتمتعان بمقاومة للماء حتى 5ATM + IP68، وشهادة MIL-STD-810H، ودعم GPS بتردد مزدوج.
أكدت سامسونج أن الطلبات المسبقة على الأجهزة الثلاثة متاحة الآن في الإمارات، مع بدء البيع الرسمي من 25 يوليو.
يبدأ سعر Galaxy Z Fold7 من 7,599 درهم للإصدار بذاكرة 12 جيجابايت و256 جيجابايت تخزين، ويتوفر بأربعة ألوان: فضي ظليل، أسود لامع، نعناعي، وأزرق ظليل. وتصل الأسعار إلى 9,349 درهم.
سعر Galaxy Z Flip7 يبدأ من 4,299 درهم للإصدار بذاكرة 12 جيجابايت و256 جيجابايت تخزين، وهناك نسخة Flip7 FE بسعة 128 جيجابايت بسعر 3,499 درهم.
يبدأ سعر سلسلة Galaxy Watch8 من 1,299 درهم للإصدار الأساسي.
هذه الأجهزة تمثل قفزة نوعية في تكنولوجيا الهواتف القابلة للطي والساعات الذكية، مع تركيز على الأداء العالي، التصميم الأنيق، وتجربة المستخدم المتطورة.