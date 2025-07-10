هواتف قابلة للطي وساعات ذكية من "سامسونج" بأحدث التقنيات في الإمارات

أعلنت سامسونج رسميًا عن أحدث مجموعة من أجهزتها القابلة للطي والأجهزة القابلة للارتداء — Galaxy Z Fold7، Galaxy Z Flip7، وسلسلة Galaxy Watch8 — خلال حدث Galaxy Unpacked 2025 الذي تم بثه عالميًا من الولايات المتحدة. هذه المنتجات المنتظرة بشدة ستُطلق في الإمارات، لتقدم للمستهلكين في المنطقة ابتكارات متقدمة في الإنتاجية، والأناقة، وتتبع الصحة.

Galaxy Z Fold7

يتميز Galaxy Z Fold7 بأكبر وأرقى شاشة قابلة للطي قدمتها سامسونج حتى الآن — شاشة رئيسية واسعة بقياس 8.0 إنش بدقة QXGA+، مع شاشة غطاء كاملة الوظائف بحجم 6.5 إنش بدقة FHD+. يزن الجهاز 215 جرامًا فقط، مما يجعله أخف هاتف Fold على الإطلاق، وبسماكة 4.2 ملم عند فتحه، فهو أيضًا أنحف طراز.

من أهم الترقيات هو إدخال كاميرا خلفية واسعة بدقة 200 ميجابكسل.

قال فادي أبو شامات، نائب الرئيس ورئيس قسم تجربة الهاتف المحمول في سامسونج الخليج للإلكترونيات: "ترقية الكاميرا في Z Fold7 مذهلة حقًا، وهي أبرز ما يميز الجهاز بالنسبة لي. يمكنني الآن أن أعد مستخدمينا بأداء فائق المستوى دون أي تنازلات."

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite الخاص بسامسونج، مع خيارات تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت من التخزين. ومع ذلك، فإن إزالة فتحة قلم S Pen قد تكون تغييرًا ملحوظًا لكثير من المستخدمين.