هدوء مؤقت في أسواق الذهب بدبي

وفي أمريكا اللاتينية، يظل اهتمام المستثمرين منصباً على الحصار الأمريكي لشحنات الخام الفنزويلية. وفي أوروبا الشرقية، تستمر التوترات مع عدم وجود مسار واضح نحو وقف إطلاق النار، في حين تظل المخاطر قائمة في الشرق الأوسط. وفي آسيا، لا تزال الاحتكاكات بين الصين واليابان مرتفعة، مما يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين إلى الآفاق العالمية. كما كان للتطورات الأخيرة في أفريقيا تأثير على معنويات المستثمرين.