هدوء مؤقت في أسواق الذهب بدبي

شهدت أسعار الذهب استراحة قصيرة عند افتتاح الأسواق في دبي يوم الاثنين، وذلك عقب موجة صعود قوية شهدتها الأسابيع القليلة الماضية.
وفي أول يوم تداول من الأسبوع، تراجع عيار 24 قيراطاً من المعدن الأصفر بمقدار 2.25 درهم للغرام ليصل إلى 544.0 درهماً، بينما انخفض عيار 22 قيراطاً بمقدار درهمين ليصل إلى 503.75 درهماً. أما بالنسبة لأنواع الذهب الأخرى، فقد انخفضت أسعار عيار 21 قيراطاً و18 قيراطاً و14 قيراطاً إلى 483.0 درهماً، و414.0 درهماً، و323.0 درهماً للغرام الواحد على التوالي.
وجرى تداول الذهب الفوري عند 4,517.96 دولاراً للأونصة، بانخفاض نسبته 0.36 في المئة. وكان الذهب قد سجل مستوى قياسياً يوم الجمعة مع استمرار تكثيف التوترات الجيوسياسية في تعزيز الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وقال دانيال تقي الدين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "سكاي لينكس كابيتال جروب": "لقد تعزز الصعود أيضاً بفضل التدفقات الإيجابية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، والمشتريات المستمرة من قبل البنوك المركزية، وتوقعات بتبني سياسة نقدية أمريكية أكثر تيسيراً على المدى المتوسط. ولا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة على جبهات متعددة".
وفي أمريكا اللاتينية، يظل اهتمام المستثمرين منصباً على الحصار الأمريكي لشحنات الخام الفنزويلية. وفي أوروبا الشرقية، تستمر التوترات مع عدم وجود مسار واضح نحو وقف إطلاق النار، في حين تظل المخاطر قائمة في الشرق الأوسط. وفي آسيا، لا تزال الاحتكاكات بين الصين واليابان مرتفعة، مما يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين إلى الآفاق العالمية. كما كان للتطورات الأخيرة في أفريقيا تأثير على معنويات المستثمرين.
وأضاف: "من منظور السياسة النقدية، لا تزال الأسواق تتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2026، وهو سيناريو يدعم الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب. وبالنظر إلى المستقبل، فإن اقتراب نهاية ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول واحتمال وجود قيادة أكثر ميلاً إلى التيسير في الفيدرالي قد يشكلان عوامل دعم للمعدن الثمين. ومع اقتراب نهاية العام، قد تؤدي سيولة السوق الضعيفة إلى تضخيم تقلبات الأسعار".