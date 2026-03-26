هدوء في أسواق الذهب بدبي بانتظار دخان المفاوضات الأبيض

استقرت أسعار الذهب صباح الخميس مع ترقب المستثمرين لمحادثات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.
تم تداول سعر الذهب عيار 24 قيراطًا عند 544.50 درهمًا للجرام، بينما تم تداول عيار 22 قيراطًا و21 قيراطًا و18 قيراطًا و14 قيراطًا عند 504.25 درهمًا و483.50 درهمًا و414.50 درهمًا و323.25 درهمًا للجرام على التوالي.
تم تداول الذهب الفوري عند 4,513.68 دولارًا للأوقية، بانخفاض 0.88 بالمائة. وانخفضت الفضة بنسبة 1.34 بالمائة لتصل إلى 71.64 دولارًا (262.44 درهمًا) للأوقية.
أفادت التقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته قدما 15 شرطًا لإيران كشروط لإنهاء الصراع الحالي.
وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه، أبلغت واشنطن القدس أيضًا بمفاوضاتها.
ومع ذلك، ذكر التقرير أن القدس قلقة من أن ترامب وفريقه يرغبان في الدفع نحو “اتفاق إطاري” مع إيران، بدلاً من الإصرار على هذه المطالب كشرط لوقف الحرب.
تجاوز الذهب سلسلة خسائر استمرت تسعة أيام في وقت سابق وسط أنباء عن احتمال انفتاح الولايات المتحدة على مناقشات دبلوماسية مع إيران بشأن الصراع المستمر.
“لقد أتاح التوقف لمدة خمسة أيام في الهجمات على إيران الذي أُعلن عنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بعض الهدوء، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الذهب. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى حل ملموس للصراع بعد، ولا يزال الغموض مرتفعًا، خاصة وأن إيران تحافظ على سيطرة محكمة على مضيق هرمز،” قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في Century Financial.
وأضاف أن بعض البنوك المركزية تبيع الذهب للدفاع عن عملاتها المحلية من التقلبات الناجمة عن الحرب.
“تركيا، على سبيل المثال، التي لديها احتياطيات ذهب ضخمة بقيمة 135 مليار دولار اعتبارًا من أوائل مارس، من المتوقع أن تقلص تعرضها للأصول المقومة بالدولار للدفاع عن الليرة. في الأسبوع الماضي، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات خارجة بلغت 4 مليارات دولار، مسجلة الأسبوع الثالث على التوالي من عمليات الاسترداد. ومع ذلك، فإن إمكانية اتباع نهج أكثر دبلوماسية للصراع قد أتاحت للذهب فرصة لالتقاط الأنفاس،” قال.