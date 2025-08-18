هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين تخفف الضغوط على اقتصاد الإمارات

قالت رزان هلال، محللة السوق لدى forex.com: "يتمتع اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بوضعٍ إيجابيٍّ للغاية في الوقت الحالي، مستفيدًا من انحسار التوترات التجارية، واستقرار التضخم، واحتمال خفض أسعار الفائدة. هذه العوامل مجتمعةً قد تُعزز المعنويات الإيجابية في أسواق الأسهم، وتُحافظ على قوة الطلب في سوق العقارات. وحتى في حال تراجع بيئة التجارة العالمية، فإن شراكات الإمارات المتنوعة، وخاصةً علاقاتها الثنائية القوية مع الصين، تمنحها مرونةً فريدةً في مواجهة الصدمات قصيرة الأجل."