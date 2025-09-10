هجوم الدوحة وتهديدات الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة تهز سوق النفط

مرة أخرى، تبحر أسواق النفط العالمية في مياه مضطربة، حيث تتضافر الصدمات الجيوسياسية القادمة من الشرق الأوسط والمناورات التجارية الجديدة من جانب واشنطن لإبقاء المتداولين على حافة الهاوية.
وارتفعت أسعار النفط الخام بشكل متواضع يوم الأربعاء بعد تقارير عن غارة إسرائيلية على قادة حماس في الدوحة، وتأكيد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين والهند للحد من مشترياتهما من النفط الخام الروسي.
في تداولات منتصف النهار، تراوح سعر خام برنت عند 67.09 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط عند 63.32 دولارًا، وكلاهما أعلى بقليل من إغلاق يوم الثلاثاء. إلا أن المكاسب كانت متواضعة - أقل من 1% - مما يؤكد أنه على الرغم من عودة تأثير المخاطر الجيوسياسية، إلا أن العوامل الأساسية لا تزال ضعيفة. وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 2% قبل أن يتراجعا بعد أن أكدت واشنطن للدوحة عدم وقوع أي هجمات إسرائيلية أخرى على أراضيها.
تردد صدى هجوم الدوحة فورًا في جميع أنحاء المنطقة، مهددًا بعرقلة محادثات وقف إطلاق النار الهشة بين إسرائيل وحماس، التي تتوسط فيها قطر. وصرحت أمريتا سين، كبيرة محللي النفط في إنرجي أسبكتس، قائلةً: "أي تصعيد تشارك فيه قطر - الوسيط الرئيسي ومصدر الغاز الطبيعي المسال - يُثير حالة من عدم اليقين في السوق. لكن رد الفعل الخافت يُظهر عدم اقتناع المتداولين باستمرار انقطاع الإمدادات".
طوال معظم هذا العام، لم تُترجم بؤر التوتر الجيوسياسي، من أوكرانيا إلى البحر الأحمر، إلى مكاسب أسعار مستدامة. وكان العامل الأساسي وراء ذلك هو المخاوف المستمرة بشأن نمو الطلب العالمي، حيث حذرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع من أن ارتفاع المخزونات وزيادة إنتاج أوبك+ سيحد من الأسعار في الأشهر المقبلة.
وقال توني سيكامور، المحلل في آي جي ماركتس، إن الاستجابة الخافتة للسوق تعكس "التشكك في أن الإضرابات المعزولة ستترجم إلى اضطرابات طويلة الأجل في الإمدادات، خاصة عندما تظل إشارات الطلب ضعيفة".
تُضاف إلى التوترات في الشرق الأوسط مساعي الرئيس ترامب الأخيرة لاستغلال السياسة التجارية كسلاح في حرب الطاقة مع روسيا. ووفقًا لمصادر نقلتها صحيفة فاينانشال تايمز، طلب ترامب من الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات النفط الخام من الصين والهند، أكبر مشتريْن للنفط الروسي المخفّض السعر منذ عام 2022.
ستُمثل هذه الخطوة، في حال إقرارها، تحولاً جذرياً من العقوبات إلى التعريفات الجمركية الثانوية، مستهدفةً بذلك أكبر مصدر دخل متبقٍّ لروسيا. مع ذلك، يحذر المحللون من أن مثل هذه الخطوة قد تُفضي إلى عواقب غير مقصودة.
قالت فاندانا هاري، مؤسسة فاندا إنسايتس: "إن توسيع التعريفات الجمركية الثانوية لتشمل الصين سيكون له تأثيرٌ هائل. فقد يُعطّل التدفقات الروسية، ويُقلّص الإمدادات، ويرفع الأسعار. لكنه يُخاطر بزعزعة استقرار التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين، وقد يُؤدّي إلى نتائج عكسية اقتصاديًا".
يُقال إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قلقون. فالصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد بعد الولايات المتحدة، مما يجعل فرض الرسوم الجمركية مسألةً سياسيةً محفوفة بالمخاطر. في الوقت نفسه، عزّزت الهند علاقاتها في مجال الطاقة مع موسكو، حيث استوردت كميات قياسية من النفط الخام الروسي.
بالنسبة لواشنطن، تحمل هذه الاستراتيجية تناقضاتها الخاصة. فارتفاع أسعار النفط، وإن كان يضرّ بروسيا، سيؤجج أيضًا الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، ويُعقّد تحوّل الاحتياطي الفيدرالي المتوقع نحو خفض أسعار الفائدة. وأشار محللو بورصة لندن للأوراق المالية في تقرير نقلته رويترز إلى أن "الرسوم الجمركية الصارمة ستُقلّص العرض، لكنها تتعارض مع ضرورة ترامب السياسية لخفض التضخم قبل أن تتسارع وتيرة دورة حملة 2026 الانتخابية".
على المدى القصير، يتوقع المتداولون استمرار التقلبات المرتفعة مع تأثر الأسعار بعناوين الأخبار من الدوحة وبروكسل. كما أن ضعف الدولار، في حال خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما هو متوقع الأسبوع المقبل، قد يدعم أسعار النفط الخام بجعل السلع الأساسية أرخص لحاملي العملات الأخرى.
لكن التوقعات على المدى المتوسط لا تزال مُقيّدة بمخاطر فائض العرض. بدأت أوبك+ برفع الإنتاج تدريجيًا، بينما يواصل منتجو النفط الصخري الأمريكيون الحفاظ على مستويات إنتاج قوية. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط بشكل حاد حتى عام 2026، وهو اتجاه تعززه بيانات الاستهلاك الصيني التي جاءت أضعف من المتوقع.
في غياب أي تعطل كبير وممتد، يظل النفط عرضة للانخفاض. ويفوق ضعف الطلب الهيكلي تأثير الارتفاعات الجيوسياسية قصيرة الأجل، وفقًا لهليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في آر بي سي كابيتال ماركتس.
يرى خبراء سوق الطاقة أن التطورات الأخيرة تُبرز التداخل المتزايد التعقيد بين العوامل الجيوسياسية والسياسات التجارية وأمن الطاقة. "بالنسبة لأسواق النفط، ليست صدمات العرض وحدها هي التي تُشكل توقعات الأسعار، بل الأدوات السياسية المُستخدمة - من العقوبات إلى الرسوم الجمركية - أيضًا."
وقال تجار النفط إنهم يتحركون بحذر في الوقت الحالي، ويوازنون بين الآثار الصعودية لانخفاض المعروض مقابل التأثير الهبوطي لتباطؤ الطلب.
قد تُشكّل الضربة الإسرائيلية في الدوحة نقطة اشتعال دون تأثير دائم على الإمدادات، لكنها تُبرز هشاشة الدبلوماسية الخليجية والمخاطر المحتملة على دور قطر المحوري في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية. في غضون ذلك، قد تتفاقم مناورة ترامب الجمركية لتتحول إلى مواجهة تجارية أوسع نطاقًا مع الصين والهند، مما يُعيد تشكيل تدفقات النفط الخام العالمية بطرق يصعب التنبؤ بها.