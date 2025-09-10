هجوم الدوحة وتهديدات الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة تهز سوق النفط

في تداولات منتصف النهار، تراوح سعر خام برنت عند 67.09 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط عند 63.32 دولارًا، وكلاهما أعلى بقليل من إغلاق يوم الثلاثاء. إلا أن المكاسب كانت متواضعة - أقل من 1% - مما يؤكد أنه على الرغم من عودة تأثير المخاطر الجيوسياسية، إلا أن العوامل الأساسية لا تزال ضعيفة. وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 2% قبل أن يتراجعا بعد أن أكدت واشنطن للدوحة عدم وقوع أي هجمات إسرائيلية أخرى على أراضيها.