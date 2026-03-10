هبوط مفاجئ لأسعار النفط بعد إشارات التهدئة من واشنطن

تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد يوم الثلاثاء بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الصراع مع إيران قد ينتهي في وقت أقرب مما كان متوقعًا، مما خفف المخاوف من اضطراب طويل الأمد لإمدادات الطاقة من الشرق الأوسط. انخفض خام برنت بحر الشمال، وهو المعيار الدولي للنفط، بنسبة 9.6 في المائة إلى 89.44 دولارًا للبرميل، بعد يوم واحد من اقترابه من 120 دولارًا، مما عكس جزءًا من الارتفاع الحاد الأسبوع الماضي’ الذي دفع الأسعار إلى ما يقرب من ثلاثة أرقام وسط تصاعد التوترات العسكرية والمخاوف بشأن أمن شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز.