هبوط مفاجئ لأسعار النفط بعد إشارات التهدئة من واشنطن

تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد يوم الثلاثاء بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الصراع مع إيران قد ينتهي في وقت أقرب مما كان متوقعًا، مما خفف المخاوف من اضطراب طويل الأمد لإمدادات الطاقة من الشرق الأوسط. انخفض خام برنت بحر الشمال، وهو المعيار الدولي للنفط، بنسبة 9.6 في المائة إلى 89.44 دولارًا للبرميل، بعد يوم واحد من اقترابه من 120 دولارًا، مما عكس جزءًا من الارتفاع الحاد الأسبوع الماضي’ الذي دفع الأسعار إلى ما يقرب من ثلاثة أرقام وسط تصاعد التوترات العسكرية والمخاوف بشأن أمن شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز.
جاء التراجع بعد أن قال ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة سي بي إس نيوز إن العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران كانت “مكتملة للغاية” وتتقدم بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في البداية.
وقال ترامب: “نحن متقدمون بكثير عن الجدول الزمني المحدد بأربعة إلى خمسة أسابيع،” مضيفًا أن القدرات البحرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات والقوات الجوية قد ضعفت بشدة خلال الصراع.
فسرت الأسواق هذه التصريحات على أنها إشارة إلى أن الصراع قد لا يتصاعد إلى حرب إقليمية طويلة الأمد قد تهدد إمدادات النفط العالمية.
وأدى تخفيف المخاطر الجيوسياسية على الفور إلى إزالة جزء من “علاوة الحرب” التي تم تسعيرها في أسواق النفط الخام خلال الأسبوع الماضي.
على الرغم من تراجع يوم الثلاثاء’، لا تزال أسعار النفط مرتفعة مقارنة بالمستويات التي شوهدت قبل تصاعد الصراع.
يقول المحللون إن السوق لا يزال يأخذ في الاعتبار حالة عدم يقين كبيرة تحيط باستقرار تدفقات الطاقة من منطقة الخليج، وخاصة الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز — أهم نقطة اختناق لعبور النفط في العالم’.
يتعامل الممر المائي الضيق بين إيران وعمان مع حوالي 20 بالمائة من شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً عالمياً، مما يجعله حساساً للغاية للاضطرابات الجيوسياسية.
في الأسبوع الماضي، دفعت المخاوف بشأن الهجمات على الشحن وسحب التأمين أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بشكل حاد، حيث اقترب خام برنت لفترة وجيزة من نطاق 95-100 دولار مع تهافت التجار للتحوط ضد صدمات الإمداد المحتملة.
يقول محللو الطاقة إن تراجع يوم الثلاثاء’ يعكس تراجعًا جزئيًا لتلك المخاوف بدلاً من تحول جوهري في ظروف العرض.
قالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندانا إنسايتس للاستشارات في مجال الطاقة ومقرها سنغافورة: “هذه إلى حد كبير علاوة جيوسياسية تخرج من السوق،” مضيفة: “ارتفعت الأسعار بسبب مخاوف من اضطراب في الخليج. عندما ترى الأسواق أن الصراع قد يستقر، تبدأ علاوة المخاطر هذه في التلاشي.”
ومع ذلك، حذرت من أن الوضع لا يزال هشًا.
وقالت: “ما دامت التوترات مستمرة حول مضيق هرمز، سيظل التجار حذرين لأن المنطقة تمثل حصة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية،” قال هاري.
كما ساهمت اضطرابات الشحن والمخاوف المتعلقة بالتأمين في تقلبات السوق.
و لا يزال بعض مشغلي الناقلات مترددين في إرسال السفن عبر المضيق دون تغطية تأمين كافية ضد مخاطر الحرب، بينما أفادت التقارير أن عدة سفن أخرت رحلاتها مع بقاء المخاطر الأمنية مرتفعة.
أضافت حالة عدم اليقين إلى التقلبات في أسواق الطاقة التي تعاني بالفعل من توازنات العرض العالمي الضيقة.
وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط 103 ملايين برميل يوميًا في عام 2026، مدعومًا بنمو قوي في الاستهلاك في آسيا والشرق الأوسط.
في الوقت نفسه، لا تزال القدرة الإنتاجية الفائضة بين المنتجين الرئيسيين محدودة، مما يجعل الأسواق عرضة لاضطرابات الإمداد المفاجئة.
يقول خبراء استراتيجيات سوق الطاقة إنه حتى لو بدأ الصراع الحالي في التهدئة، فإن المخاطر الجيوسياسية ستستمر في تشكيل أسعار النفط على المدى القريب.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: “لا تزال أسواق النفط حساسة للغاية للتطورات في الشرق الأوسط،”
وأضاف “أي إشارة إلى تراجع التوتر ستخفض الأسعار بسرعة، لكن الخطر الأساسي لم يختفِ. لا يزال التجار يراقبون نشاط الشحن والتطورات العسكرية عن كثب.”
وحذرت المؤسسات المالية أيضاً من أن الاضطراب المطول في المنطقة قد يدفع النفط إلى مستويات أعلى بكثير. واقترح بعض المحللين أن الخام قد يقفز نحو 120 دولاراً أو حتى 150 دولاراً للبرميل إذا تقلصت الشحنات عبر مضيق هرمز بشكل حاد لفترة ممتدة. ومع ذلك، يبدو أن الأسواق في الوقت الحالي تستمد الراحة من الإشارات التي تفيد بأن الصراع قد يستقر في وقت أقرب مما كان يُخشى.