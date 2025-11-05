هبوط مؤقت أم نهاية الصعود.. بيتكوين تحت حاجز 100 ألف﻿

تعثر سوق العملات المشفرة في نوفمبر، حيث انخفضت العملة الرقمية الرائدة، بيتكوين، إلى ما دون المستوى النفسي الحرج البالغ 100,000 دولار، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر يونيو.
هذا التصحيح الحاد، الذي شهد انخفاض بيتكوين بأكثر من 20 في المائة من أعلى مستوى لها فوق 126,000 دولار الذي سجلته في 6 أكتوبر، أثار نقاشًا حادًا بين المحللين: هل هذا تراجع صحي أم بداية لسوق هابطة أعمق؟
المحفزات الفورية للانخفاض هي تلاقي الانهيارات التقنية، وتغير الرياح الاقتصادية الكلية، وديناميكيات السوق الداخلية. من الناحية التقنية، فإن اختراق مستوى دعم رئيسي - المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 109,800 دولار - أشار إلى إمكانية مزيد من الانخفاض.
قالت كاتي ستوكتون، مؤسسة فيرليد ستراتيجيز، من منظور تقني، من المرجح أن تستمر مرحلة تصحيح بيتكوين لعدة أسابيع أخرى. وتحدد مستوى الدعم المهم التالي حول 94,200 دولار، بينما تحافظ على هدف سعر طويل الأجل يبلغ 134,500 دولار بمجرد أن ينتهي التصحيح.
كما اشتدت الضغوط الاقتصادية الكلية. وسط تباين الآراء بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع الدولار الأمريكي، مما خلق رياحًا معاكسة للأصول الخطرة مثل العملات المشفرة.
الخطاب المتشدد من عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، الذي يشير إلى أن خفض سعر الفائدة في ديسمبر ليس أمرًا مفروغًا منه، تسبب في تحول كبير في معنويات المستثمرين نحو التمركز الدفاعي. وقد انعكس ذلك في منتجات الاستثمار في العملات المشفرة، التي سجلت تدفقًا صافياً للخارج بقيمة 360 مليون دولار الأسبوع الماضي، وفقًا لرئيس الأبحاث في كوين شيرز، جيمس باترفيل.
تفاقمت هذه العوامل الخارجية بسبب التحولات المقلقة داخل نظام العملات المشفرة نفسه. لاحظ بول هوارد، مدير في شركة وينسنت لتداول العملات المشفرة، أن الطلب القوي في الصيف من مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة والخزائن الشركاتية قد تلاشى، "واستبدل بمحافظ طويلة الأجل تفرغ ممتلكاتها."
هذا الشعور يتردد صداه في بيانات السلسلة. تشارلز إدواردز، مؤسس كابريول للاستثمارات، أبرز تطورًا حاسمًا: “لأول مرة منذ سبعة أشهر، انخفض صافي شراء المؤسسات إلى ما دون العرض اليومي للتعدين.” وهذا يشير إلى أن معدل دخول البيتكوين الجديد إلى السوق يتجاوز الآن الطلب المؤسسي، وهو علامة تحذير محتملة على أن المشترين الكبار يتراجعون.
تؤكد بيانات منصة تحليلات البلوكشين Glassnode هذا التباطؤ. تراكم المؤسسات قد تباطأ بشكل كبير، حيث شهد صندوق ETF للبيتكوين الفوري من Blackrock تقلص صافي التدفقات الأسبوعية إلى أقل من 600 بيتكوين، وهو بعيد كل البعد عن أكثر من 10,000 بيتكوين في الأسبوع التي شوهدت خلال التجمعات الكبرى السابقة.
يمثل هذا واحدة من أضعف فترات الطلب المؤسسي منذ إطلاق ETF. علاوة على ذلك، تشير التحويلات الكبيرة لحيازات البيتكوين إلى البورصات، مثل حركة حديثة لـ 1,198 بيتكوين إلى Coinbase، إلى أن الحائزين على المدى الطويل يحققون أرباحًا. بينما يمكن أن تكون هذه التحركات لإعادة تخصيص الحفظ، فإنها تؤكد أن المؤسسات الكبيرة تدير تعرضها بنشاط في بيئة متقلبة.
ومع ذلك، يجادل مجموعة من المحللين بأن الهيكل الأساسي للسوق لا يزال صامدًا.
تقول شركة QCP Capital التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها إن التراجع يتعلق بأخذ الأرباح من قبل الحائزين على المدى الطويل بعد تجمع طويل الأمد أكثر من العوامل الكلية. يشيرون إلى أن السوق قد امتص ضغط بيع كبير - حوالي 405,000 بيتكوين محتفظ بها لفترة طويلة تم نقلها في الشهر الماضي - دون انهيار كارثي تحت المستويات الرئيسية، مشيرين إلى أن الرافعة المالية منخفضة ومعدلات التمويل مستقرة.
على الرغم من الكآبة الفورية، فإن حالة الاستثمار طويلة الأجل في البيتكوين لم تُهجر بعد. أكد غاري أوشي، رئيس رؤى السوق العالمية في مدير الأصول Hashdex، “لا نرى حركة الأسعار اليوم كعلامة على ضعف حالة الاستثمار طويلة الأجل في البيتكوين.” ويشير إلى تسارع التبني المؤسسي كسبب رئيسي يمكن أن يدفع البيتكوين إلى ارتفاع جديد في الأشهر المقبلة.
يمثل الانخفاض الحالي اختبارًا حاسمًا للهيكل السوقي الجديد المبني حول صناديق ETF الفورية والمشاركة المؤسسية. بينما قد يكون هذا الهيكل قد قلل قليلاً من التقلبات، كما أشار أحد المحللين، 'الصمود لا يعني الانعكاس.' من المحتمل أن يعتمد الطريق إلى الأمام على تحول إيجابي في البيئة الكلية وعودة الطلب المؤسسي.
يصر المحللون على أن السوق في الوقت الحالي يحبس أنفاسه، مترقبًا لمعرفة ما إذا كان مستوى 100,000 دولار يمكن أن يصمد ويمنع سلسلة أوسع من البيع الذعري، أو إذا كانت العوامل المثالية ستدفع البيتكوين إلى تصحيح أعمق.