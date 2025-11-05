هبوط مؤقت أم نهاية الصعود.. بيتكوين تحت حاجز 100 ألف﻿

الخطاب المتشدد من عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، الذي يشير إلى أن خفض سعر الفائدة في ديسمبر ليس أمرًا مفروغًا منه، تسبب في تحول كبير في معنويات المستثمرين نحو التمركز الدفاعي. وقد انعكس ذلك في منتجات الاستثمار في العملات المشفرة، التي سجلت تدفقًا صافياً للخارج بقيمة 360 مليون دولار الأسبوع الماضي، وفقًا لرئيس الأبحاث في كوين شيرز، جيمس باترفيل.