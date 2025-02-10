"هاسبي".. أسرع شركة وساطة عقارية نمواً في دبي
فازت شركة "هاسبي" بجائزة "أسرع شركة وساطة عقارية نمواً في دبي" في حفل توزيع جوائز "بيوت" العقارية لعام 2024، ممّا عزز مكانتها كشركة رائدة في القطاع.
وقال "مارك كاستلي"، الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في "هاسبي": "تعكس هذه الجائزة تفاني فريقنا في تجاوز الحدود وتقديم خدمة استثنائية. إن تمكين الوكلاء والبقاء في صدارة اتجاهات السوق يشكلان عنصراً أساسياً في نجاحنا".
لقد نجحت فلسفة "هاسبي" التي تضع العميل في المقام الأول في جذب أفضل المواهب، ممّا أدى إلى تعزيز النمو وتحسين تجارب العملاء. ويشيد قادة القطاع باستراتيجياتها باعتبارها معياراً للعقارات الحديثة.
وقال "جاد أنطون"، الرئيس التنفيذي لشركة "هاسبي": "نحن نعمل على بناء البنية التحتية للعقارات والرهن العقاري، ممّا يسمح لوكلاء العقارات ووسطاء الرهن العقاري ببناء وتنمية أعمالهم معنا، وممّا يتيح للمشترين والبائعين الوصول إلى سيولة أسرع وعملية أكثر كفاءة وموثوقية للعثور على منازلهم أو بيعها".
ومع خطط للتوسع في المجتمعات ذات الطلب المرتفع والاستثمار في تطوير الوكلاء، تهدف "هاسبي" إلى تعزيز سمعة دبي كمركز عالمي للعقارات.
تؤكد جائزة "بيوت" على الدور الذي لعبته شركة "هاسبي" كرائدة في مجال وضع معايير جديدة للوساطة من خلال الابتكار ونهج يركز على الناس أولاً. تهانينا لشركة "هاسبي" على هذا التكريم المستحق - حيث تجسد رحلتها مستقبل العقارات.