"هاسبي".. أسرع شركة وساطة عقارية نمواً في دبي

تؤكد جائزة "بيوت" على الدور الذي لعبته شركة "هاسبي" كرائدة في مجال وضع معايير جديدة للوساطة من خلال الابتكار ونهج يركز على الناس أولاً. تهانينا لشركة "هاسبي" على هذا التكريم المستحق - حيث تجسد رحلتها مستقبل العقارات.