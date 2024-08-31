هاتف قابل للطي يحمل علامة "باربي" التجارية

في عالم تهيمن عليه الهواتف الذكية والاتصال المستمر، قدمت شركة HMD Global هاتفًا جديداً قابلًا للطي يحمل علامة"باربي" Barbie التجارية. تم الإعلان عن هاتف HMD Barbie في وقت سابق من هذا العام في مؤتمر Mobile World Congress، ومن المقرر طرحه رسميًا للبيع في أكتوبر مقابل 129 دولارًا أمريكيًا (473.82 درهمًا إماراتيًا تقريبًا).