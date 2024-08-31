هاتف قابل للطي يحمل علامة "باربي" التجارية

في عالم تهيمن عليه الهواتف الذكية والاتصال المستمر، قدمت شركة HMD Global هاتفًا جديداً قابلًا للطي يحمل علامة"باربي" Barbie التجارية. تم الإعلان عن هاتف HMD Barbie في وقت سابق من هذا العام في مؤتمر Mobile World Congress، ومن المقرر طرحه رسميًا للبيع في أكتوبر مقابل 129 دولارًا أمريكيًا (473.82 درهمًا إماراتيًا تقريبًا).
هاتف باربي هو هاتف كلاسيكي مصمم مع مراعاة البساطة. فهو لا يدعم التطبيقات، بل يركز بدلاً من ذلك على الأساسيات: المكالمات والرسائل النصية. وتروج HMD له باعتباره الجهاز المثالي لأولئك الذين يتطلعون إلى أخذ استراحة من تشتيتات الهواتف الذكية الحديثة، وتشجع المستخدمين على "أخذ إجازة من هواتفهم الذكية".
يقول الوصف الموجود على الموقع الإلكتروني: "لا شيء يضاهي قضاء الوقت الحقيقي معًا. هذا هو جوهر هاتف HMD Barbie Phone! لا توجد تطبيقات تشتت الانتباه هنا. حان الوقت للانفصال لإعادة الاتصال. هذا الهاتف القابل للطي أنيق وأنيق ووردي اللون - وهذا فقط من الخارج. افتحه وسيبدو كل شيء على الشاشة وكأنه مأخوذ مباشرة من The Barbie DreamHouse - مع بعض المفاجآت الخفية التي يمكنك اكتشافها."
نظرًا لتصميمه البسيط، قد لا تكون الشاشة الداخلية للهاتف مقاس 2.8 بوصة مناسبة لأي شيء يتجاوز المهام الأساسية، ولكن هذا جزء من سحره. وعلى الرغم من وظائفه الأساسية، فإن هاتف HMD Barbie مليء بالشخصية. يأتي الهاتف مع العديد من الملحقات ذات الطابع من باربي، بما في ذلك أغطية البطارية الإضافية وحزام المعصم المصنوع من الخرز والأحجار الكريمة اللاصقة، مما يسمح للمستخدمين باحتضان باربي الداخلية بالكامل. حتى لعبة الثعبان الكلاسيكية تم تجديدها لتبدو وكأنها باربي، مما يضيف إلى أجواء الهاتف المرحة .
على الموقع الإلكتروني، جاء: "قد يكون هذا هاتف باربي HMD، ولكن هذا يتعلق بأسلوبك أيضًا! يأتي مع أغلفة باربي، كل منها بتصميم مختلف. قم بتبديلها بقدر ما تريد، ثم اجعلها خاصة بك باستخدام الملصقات والكريستالات المضمنة. حتى أنه يحتوي على حزام من الخرز مع حلي باربي الأيقونية لإضافة الأناقة. كل منا لديه بريق فريد لنظهره للعالم. اجعله خاصًا بك!"
لقد استغلت شركة HMD عامل الحنين إلى الماضي من خلال تضمين كاميرا بدقة 5 ميجا بكسل مع فلاش مدمج، وهي مصممة لمحاكاة مظهر الكاميرات الرقمية المبكرة التي أصبحت رائجة حاليًا. وهذا التركيز على المواصفات الجمالية بدلاً من المواصفات الفنية يعزز دور الهاتف كجهاز ثانوي مرح وليس بديلاً رئيسيًا للهواتف الذكية.
لسوء الحظ، لا يتوفر هاتف HMD Barbie في الإمارات العربية المتحدة. ولكن إذا كنت في الولايات المتحدة، فستبدأ الطلبات المسبقة في 23 سبتمبر، ومن المقرر أن يبدأ الشحن في الأول من أكتوبر. حان الوقت للاتصال بأصدقائك المقربين وأقاربك في الولايات المتحدة وطلب المساعدة.