"نيتو شودري": علم الأعصاب في خدمة التميز القيادي
"نيتو شودري" رائدة في مجال التطوير المهني وخبيرة مرموقة في التميز التجاري والنمو المؤسسي. وتُعتبر أفضل مدربة للتطوير المهني في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمتلك خبرة تمتد لـ 22 عاماً، وقد تعاونت مع أكثر من 150 شركة وأثّرت على آلاف المهنيين في أكثر من 30 دولة.
وبعد أن عملت كقائدة سابقة في موانئ دبي العالمية، انتقلت "نيتو" بسلاسة إلى ريادة الأعمال، حيث وضعت قيادتها معايير جديدة في التميز التشغيلي. ومع الجوائز التي حصلت عليها بما في ذلك أفضل متحدثة لعام 2022 ومدربة الحياة للعام 2021، تجمع "نيتو "بين علم الأعصاب، والذكاء العاطفي، والبرمجة اللغوية العصبية لتقديم برامج متطورة مثل استراتيجيات المبيعات الذكية وعلم الأعصاب للقيادة النسائية. وتواصل "نيتو"، الحاصلة على الحزام الأسود في الحيود السداسي ومستشارة المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة، وإعادة تعريف التطوير المهني بأطر عملها.
مقتطفات من المقابلة:
ما الذي ألهمك لتتركِ وظيفة ذات أجر جيد والتوجه إلى مجال ريادة الأعمال؟
بعد أكثر من عقدين من العمل مع كبرى المنظمات العالمية، أدركت أن لديّ الكثير لأقدّمه للعالم. غالباً ما رأيت المهنيين والقادة يكافحون لمواءمة إمكاناتهم مع تطلعاتهم، وأردت سد هذه الفجوة. من خلال الجمع بين خبرتي في علم الأعصاب وعلم السلوك وتدريب القيادة، وجدت طريقة لتصميم برامج مبتكرة تعمل حقاً على تحويل الأفراد والمنظمات، ومساعدتهم على الازدهار في عالم اليوم المعقد.
لقد منحتني ريادة الأعمال الحرية في متابعة هذه الرؤية، والإنجاز الذي أحصل عليه من رؤية تغييرات إيجابية ملموسة في حياة الناس يجعل كل خطوة من هذه الرحلة تستحق العناء. منذ أن بدأت هذا المشروع، حظيت بامتياز العمل مع أكثر من 150 شركة وآلاف المهنيين في أكثر من 30 دولة. لقد كانت رحلة لا تصدق من إحداث تأثير ذي مغزى، على الفرد والمنظمة في كل مرة.
كيف أثرت تجربتك الدولية على رحلتك كرائدة أعمال؟
أحمل معي 22 عاماً من الخبرة في تكنولوجيا المعلومات، والتميز التجاري، والحيود السداسي، وشغفاً عميقاً بالعلوم. بعد أن عملت في صناعات ومجالات وجنسيات متنوعة، شكلت رحلتي فهمي للعالم بشكل عميق. كانت خبرتي الدولية، التي امتدت لأكثر من 30 دولة، لا تقدر بثمن في توسيع آفاقي. لقد علمتني أهمية الذكاء الثقافي، والسلوك البشري العالمي، والقدرة على التكيف.
لقد ساهم هذا التعرض في تعميق فهمي للطرق المتنوعة التي يتبعها الناس في التعامل مع القيادة، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، والتواصل، وحل النزاعات. كما مكنني من تصميم تدريبي ومحاضراتي الرئيسية وتدريباتي بحيث تتوافق مع جماهير عالمية، والتواصل معهم من خلال قصص يمكن التعاطف معها وتجارب مشتركة. وسواء كنت أتحدث إلى فرق متعددة الثقافات أو منظمات موزعة جغرافياً، فإنني أستفيد من هذه التجارب لبناء الجسور، وتعزيز التعاون، وإلهام النمو الهادف.
الفوز بجائزة القيادة النسائية العالمية يعد إنجازاً كبيراً. ماذا يعني هذا التكريم بالنسبة لكِ، وكيف أثر على حياتكِ المهنية؟
كان الفوز بجائزة القيادة النسائية العالمية، إلى جانب العديد من الجوائز الدولية الأخرى، تجربة متواضعة للغاية. فهو يثبت التزامي بتمكين القادة - وخاصة النساء - من خلال الجمع بين العلم والاستراتيجيات العملية. وقد عزّز هذا التقدير صوتي ومصداقيتي، ممّا مكنني من الوصول إلى جمهور أوسع وخلق تأثير أكبر. كما أنه يغذي شغفي بالدفاع عن التنوع، والشمول، والتميز القيادي مع إلهام النساء الأخريات لترك بصمتهن في مجالاتهن.
إن أحد أكثر محاضراتي شهرة، "علم الأعصاب والقيادة النسائية"، يشكل أيضاً جزءاً أساسياً من برنامجي "علم الأعصاب والقيادة". وبصفتي من عشاق العلوم، فإن دمج علم الأعصاب في تنمية القيادة - وفي نهاية المطاف دفع نمو الأعمال - يأتي بشكل طبيعي بالنسبة لي. ومع ذلك، فإن المقياس الحقيقي للنجاح يكمن في النتائج الملموسة التي يحققها عملائي. والجوائز، بالنسبة لي، هي انعكاس لتلك النتائج والتأثير التحويلي للعمل الذي أقوم به.
باعتبارك حاصلة على الحزام الأسود في منهجية الحيود السداسي، كيف طبقت هذه المنهجية في ممارساتك التجارية والقيادية؟
باعتباري حاصلة على الحزام الأسود في الحيود السداسي من الجمعية الأمريكية للجودة، كنت دائماً من المؤيدين القويين للنهج المنظمة للتحسين المستمر. وبمرور الوقت، أدركت أن العديد من الأطر القائمة في تنمية القيادة، والتواصل، والمبيعات، والممارسات الأخرى كانت غير كافية لمعالجة الاحتياجات المتطورة للمهنيين المعاصرين.
وبدافع من شغفي بالعلم ومبادئ الحيود السداسي، صممت أطر عمل مختلفة، بما في ذلك استراتيجيات المبيعات الذكية، والتواصل الشامل، وعلم الأعصاب للقيادة، والتي حظيت بتقدير كبير من عملائي. إن مبادئ الحيود السداسي - الكفاءة، والدقة، والتحسين المستمر - راسخة بعمق في منهجياتي، جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات العملية.
وفي عملي، أستفيد من الحيود السداسي لإنشاء برامج موجهة نحو النتائج وقابلة للقياس. على سبيل المثال، شهد العملاء زيادة بنسبة 20-30% في المبيعات خلال 6 أشهر، إلى جانب تحسينات كبيرة في الإنتاجية، والأداء، والتعاون الجماعي، وانخفاض ملحوظ في الوقت الضائع بسبب الصراعات. كما أساعد القادة على تحسين عمليات اتخاذ القرار من خلال تحديد "الاختناقات" في أنماط التفكير أو ديناميكيات الفريق.
من خلال دمج الحيود السداسي مع علم الأعصاب، أضمن أن التدريب والتوجيه الذي أقدمه يتجاوز حل التحديات الفورية - فهو يخلق تحسينات مستدامة وطويلة الأمد تعمل على دفع النجاح الفردي والتنظيمي.
لقد ذكرتِ أن أكبر ميزة لديكِ هي الجانب العلمي للأعمال والقيادة. هل يمكنكِ توضيح ذلك؟
يقدم علم الأعصاب وعلوم السلوك رؤى عميقة حول كيفية تفكير الناس وشعورهم واتخاذهم للقرارات - وهي معرفة بالغة الأهمية لأي قائد. بصفتي مستشارة للتميز التجاري وقائدة فريق لسنوات، جنباً إلى جنب مع شغفي بالعلم وتكنولوجيا المعلومات، طورت فهماً فريداً لكيفية تطبيق العلم في دفع نجاح الأعمال.
على سبيل المثال، يساعدني فهم كيفية تحفيز الدوبامين على مساعدة القادة في تصميم أنظمة المكافآت التي تلهم الفرق حقاً. يضمن هذا الأساس العلمي أن أساليبي تستند إلى الأدلة، وليس مجرد نظرية. إنه نهج قوي يحقق باستمرار نتائج قابلة للقياس، من زيادة مشاركة الموظفين إلى تحسين الأداء التنظيمي.
كما أنني كثيراً ما أشارك بأمثلة لا حصر لها حول الكيفية التي يعمل بها العلم على إعادة تشكيل فهمنا للأعمال، والقيادة، وتجربة العملاء. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد فهم التحيزات البشرية والقرارات غير العقلانية التي نتخذها القادة على أن يصبحوا أكثر وعياً بنقاط ضعفهم ــ وتجنب الحلول الواضحة ولكن المعيبة مع التركيز على ما هو بالغ الأهمية لاتخاذ القرار.
وعلاوة على ذلك، يميل الجيل الجديد من المهنيين إلى مقاومة القواعد التقليدية ما لم يفهموا الأساس العلمي الذي تقوم عليه هذه القواعد. وقد أدّت موجة التغيير هذه بالفعل إلى تحويل المنظمات، وأنا أساعد القادة على التعامل مع هذا التحوّل والاستفادة منه بفعالية. ومن خلال دمج العلم مع القيادة، أتمكن من تمكين القادة ليس فقط من التكيّف بل أيضاً من النجاح في هذا المشهد المتطور.
كيف يمكنك دمج علم الأعصاب في نهجك القيادي؟
إن علم الأعصاب هو حجر الزاوية في تدريبي القيادي، وخطابي الرئيسي، وتدريبي. فأنا أستخدم مفاهيم مثل المرونة العصبية ــ قدرة الدماغ على التكيّف وإعادة برمجة نفسه ــ ليس فقط لمساعدة القادة والفرق على تعلم عادات جديدة، بل وأيضاً لتعزيز التحوّل الطويل الأجل. ويعتقد كثيرون أن المرونة العصبية تتعلق بالتعلم فحسب، ولكن المرونة العصبية الحقيقية تحدث غالباً أثناء الراحة. إن تشجيع التوازن بين العمل والحياة، ومنح الإجازات في الوقت المناسب، وقضاء عطلات نهاية الأسبوع في هدوء، من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق اختراقات في الإبداع والكفاءة والأداء، وهو ما يعود بالنفع على المنظمات بشكل كبير.
كما أقوم بتعليم القادة كيفية الاستفادة من الذكاء العاطفي من خلال فهم كيفية معالجة الدماغ للعواطف والتوتر. على سبيل المثال، أسلط الضوء على كيفية تفسير العقل الباطن للكلمات وتأثيرها على أداء الفريق. يتعلم القادة كيفية استخدام الكلمات، والنبرة، ولغة الجسد المناسبة لإلهام وتحفيز فرقهم. من خلال تعزيز البيئات "الصديقة للدماغ"، يمكنهم بناء الثقة، وإثارة الإبداع، وتعزيز التعاون.
إن استكشاف علم الأعصاب المتعلق بالقيادة يتحدى الأساليب التقليدية ويفتح أبواباً جديدة أمام القادة للنمو والتأثير بشكل فعّال. ولا تستفيد الشركات من النتائج القابلة للقياس مثل زيادة الإيرادات فحسب، بل تستفيد أيضاً من المجالات غير الملموسة، مثل الثقة الأكبر في القيادة، والحدّ من الصراعات، وتعزيز التعاون بين الفرق، وكسر الحواجز بين الإدارات، وحلّ النزاعات بشكل أسرع، وتحسين مهارات التفاوض. والنتائج تتحدث عن نفسها ــ هذا النهج العلمي لا يحوّل القيادة فحسب، بل ويغيّر أيضاً ثقافة ونجاح المنظمات.