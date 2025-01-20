"نيتو شودري": علم الأعصاب في خدمة التميز القيادي

لقد ساهم هذا التعرض في تعميق فهمي للطرق المتنوعة التي يتبعها الناس في التعامل مع القيادة، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، والتواصل، وحل النزاعات. كما مكنني من تصميم تدريبي ومحاضراتي الرئيسية وتدريباتي بحيث تتوافق مع جماهير عالمية، والتواصل معهم من خلال قصص يمكن التعاطف معها وتجارب مشتركة. وسواء كنت أتحدث إلى فرق متعددة الثقافات أو منظمات موزعة جغرافياً، فإنني أستفيد من هذه التجارب لبناء الجسور، وتعزيز التعاون، وإلهام النمو الهادف.

الفوز بجائزة القيادة النسائية العالمية يعد إنجازاً كبيراً. ماذا يعني هذا التكريم بالنسبة لكِ، وكيف أثر على حياتكِ المهنية؟