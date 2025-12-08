"نيبروو" منصة رقمية تربط الجيران وتعزز الاستدامة في ناطحات سحاب دبي

تتجاوز خدمات "نيبروو" البيع والشراء. يمكن للمستخدمين استعارة الأدوات، واستئجار المعدات المنزلية، ومشاركة رحلات السيارات، ونشر الإعلانات، مما يخلق نظاماً بيئياً ديناميكياً للدعم المتبادل. وفي خروج منعش عن العديد من المنصات عبر الإنترنت، فإن "نيبروو" مجاني تماماً للاستخدام. لا توجد رسوم ترويجية، أو قوائم مميزة، أو عمولات، أو تكاليف خفية. يحصل كل عنصر على رؤية متساوية لأن عمليات البحث تعتمد على أسماء المباني، مما يضمن وصول المنشورات إلى الجمهور المناسب.