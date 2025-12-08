"نيبروو" منصة رقمية تربط الجيران وتعزز الاستدامة في ناطحات سحاب دبي

في بلد تهيمن فيه ناطحات السحاب على الأفق وغالباً ما يظل الجيران فيه غرباء، يهدف تطبيق جديد إلى تغيير هذه الديناميكية، وفي الوقت نفسه، الترويج لنمط حياة أكثر صداقة للبيئة. فقد أطلق تطبيق "نيبروو" (Neighborou) رسمياً، وهو أول تطبيق مجتمعي محلي في الإمارات، ليقدم للمقيمين طريقة للتواصل والمشاركة والدعم المتبادل دون الخروج من مبانيهم.
المفهوم بسيط ولكنه تحويلي: يمكن للمقيمين شراء أو بيع أو استعارة أو استئجار أو التبرع أو تبادل العناصر مع أشخاص يعيشون على بعد مسافة صعود بالمصعد فقط. من استعارة مثقاب لإصلاح منزلي سريع إلى العثور على أثاث مستعمل بأسعار معقولة أو التبرع بمعدات الأطفال، يحول "نيبروو" التحديات اليومية إلى فرص للتعاون.
وقال كارلو أنجوليني، مؤسس "نيبروو": "يعيش الناس أقرب من أي وقت مضى ومع ذلك يشعرون بالانفصال أكثر من أي وقت مضى. أردت إنشاء منصة تعيد الإنسانية إلى المباني، حيث يساعد الجيران جيرانهم، وتحصل الممتلكات على حياة ثانية، وتصبح الاستدامة جزءاً سهلاً من الحياة اليومية".
التوقيت لا يمكن أن يكون أفضل. مع ازدحام المرور، وارتفاع تكاليف المعيشة، والمخاوف البيئية المتزايدة، يقدم "نيبروو" حلاً عملياً. من خلال تشجيع مشاركة العناصر وتقليل الرحلات غير الضرورية بالسيارة، يساعد التطبيق في خفض انبعاثات الكربون ويدعم العادات الواعية بيئياً. إنه تحول صغير يمكن أن يكون له تأثير كبير: عدد أقل من المشتريات الجديدة، ونفايات أقل، وروابط مجتمعية أقوى.
على عكس الأسواق التقليدية على مستوى المدينة التي قد تبدو ساحقة وغير شخصية، يركز "نيبروو" على الراحة المحلية للغاية. تكون القوائم مرئية فقط للمقيمين في نفس المبنى - أو اختيارياً المباني المجاورة - مما يضمن الأهمية والثقة. تم تصميم التطبيق للجميع، بما في ذلك البائعين لأول مرة الذين قد يشعرون بالتردد حيال النشر عبر الإنترنت. واجهته البسيطة وبيئته الآمنة تجعل التواصل سهلاً وخالياً من التوتر.
تتجاوز خدمات "نيبروو" البيع والشراء. يمكن للمستخدمين استعارة الأدوات، واستئجار المعدات المنزلية، ومشاركة رحلات السيارات، ونشر الإعلانات، مما يخلق نظاماً بيئياً ديناميكياً للدعم المتبادل. وفي خروج منعش عن العديد من المنصات عبر الإنترنت، فإن "نيبروو" مجاني تماماً للاستخدام. لا توجد رسوم ترويجية، أو قوائم مميزة، أو عمولات، أو تكاليف خفية. يحصل كل عنصر على رؤية متساوية لأن عمليات البحث تعتمد على أسماء المباني، مما يضمن وصول المنشورات إلى الجمهور المناسب.
يشير إطلاق "نيبروو" إلى اتجاه متزايد نحو الحلول المحلية للغاية التي تعطي الأولوية للاستدامة والتواصل البشري. وفي بيئة حضرية سريعة الوتيرة، حيث غالباً ما تأتي الراحة على حساب المجتمع، تقدم هذه المنصة طريقة لعكس هذا السرد - مما يجعل العيش المستدام ليس ممكناً فحسب، بل سهلاً أيضاً.