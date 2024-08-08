"نوفاما برايفت" تطلق عملياتها في "دبي المالي العالمي"
أعلنت شركة "نوفاما برايفت"، الذراع المصرفية الخاصة لمجموعة "نوفاما"، إحدى أكبر شركات إدارة الثروات المدرجة والمدعومة مؤسساتياً في الهند، عن إطلاق عملياتها لخدمة منطقة الشرق الأوسط من خلال مكتبها في مركز دبي المالي العالمي.
وبحصولها على ترخيص من الفئة الثالثة، تُعتبر "نوفاما برايفت" واحدة من البنوك الهندية الخاصة القليلة المرخصة والمخولة بتقديم الاستشارات وتوزيع المنتجات الاستثمارية. تقليدياً، يتم تقديم الخدمات للعملاء العالميين من ذوي الثروات العالية والكبيرة من قبل البنوك أو مدراء الأصول الخارجية المحليين في المنطقة، مما يحدّ من إمكانية مشاركتهم في فرص السوق الهندية العامة والخاصة، والتي تطورت على مدى السنوات القليلة الماضية.
تتيح هذه الخطوة للهنود غير المقيمين والعملاء العالميين الوصول إلى واحدة من أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم من خلال "نوفاما"، وفي الوقت نفسه، ستسمح أيضاً لشركة "نوفاما برايفت" بتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها الهنود الذين يريدون تنويع استثماراتهم خارج الهند.
وقال "ألوك سيجال"، الرئيس والمدير لشركة "نوفاما برايفت": "هناك فئة طموحة متنامية من المستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى المشاركة في قصة نمو الهند. ويشكل الهنود غير المقيمين، وهم جزء من مجموعة المستثمرين، حوالي ربع السكان المغتربين في دبي. أعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص هم من الأفراد ذوي الثروات العالية. نحن ندرك جيداً احتياجات وعقلية المستثمرين الهنود، وحاجتهم إلى حلول شاملة ومصممة خصيصاً لإدارة الثروات. ومن ثم نرغب في أن نكون الشريك المفضل لاحتياجاتهم المصرفية الخاصة، سواءً للحلول الداخلية أو الخارجية".
وقال "فيفيك شارما"، رئيس قسم العمليات الخارجية لدى شركة "نوفاما برايفت": "نعتقد أنه مع تطور احتياجات العائلات الهندية ذات الثروات العالية، أصبحت احتياجاتها عالمية، ونود أن نلعب دوراً أساسياً في خدمة الاحتياجات المحلية والعالمية لهذه العائلات من خلال فرعنا في مركز دبي المالي العالمي إلى جانب ممارساتنا الراسخة بالفعل في الهند".
وقد عينت شركة "نوفاما برايفت" "فيشواجيت باتيل" كمدير تنفيذي أول لفرع "نوفاما برايفت" في مركز دبي المالي. ومع أكثر من 20 عاماً من الخبرة الواسعة في مجال الخدمات المصرفية وإدارة الثروات والقيادة، سيضيف باتيل خبرة قيمة إلى الفريق الديناميكي.
وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "نود أن نهنئ شركة "نوفاما" على افتتاح مكتبهم في مركز دبي المالي العالمي ونشكرهم على اختيارنا لنكون مقرهم في المنطقة. يوفر مركز دبي المالي العالمي فرصاً واسعة لعملائنا في قطاع إدارة الثروات والأصول نظراً لأن دبي تتمتع بأعلى تركيز للثروة مقارنة بأي مدينة في الشرق الأوسط، كما تضم المدينة عدداً كبيراً من السكان الهنود غير المقيمين الذين سيكونون على دراية بـ "نوفاما"، والتي ستكون ميزة بالنسبة لهم. نتطلع إلى العمل مع "نوفاما" لتحقيق طموحاتهم في النمو من المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة".