"نوفاما برايفت" تطلق عملياتها في "دبي المالي العالمي"

وبحصولها على ترخيص من الفئة الثالثة، تُعتبر "نوفاما برايفت" واحدة من البنوك الهندية الخاصة القليلة المرخصة والمخولة بتقديم الاستشارات وتوزيع المنتجات الاستثمارية. تقليدياً، يتم تقديم الخدمات للعملاء العالميين من ذوي الثروات العالية والكبيرة من قبل البنوك أو مدراء الأصول الخارجية المحليين في المنطقة، مما يحدّ من إمكانية مشاركتهم في فرص السوق الهندية العامة والخاصة، والتي تطورت على مدى السنوات القليلة الماضية.

تتيح هذه الخطوة للهنود غير المقيمين والعملاء العالميين الوصول إلى واحدة من أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم من خلال "نوفاما"، وفي الوقت نفسه، ستسمح أيضاً لشركة "نوفاما برايفت" بتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها الهنود الذين يريدون تنويع استثماراتهم خارج الهند.