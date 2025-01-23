نمو متوقع للاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين العالمية، برزت منطقة الشرق الأوسط كمنارة للمرونة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، شهدت المنطقة تدفقات كبيرة بلغت 70 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 13 في المائة مقارنة بعام 2023. ويمكن أن يُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، بما في ذلك جهود التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، والتركيز على الاستدامة.