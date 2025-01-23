نمو متوقع للاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج
الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم يقف عند مفترق طرق ومن المتوقع أن ينمو بشكل معتدل في عام 2025 بعد ارتفاعه بنسبة 11 في المائة إلى ما يقدر بنحو 1.4 تريليون دولار في عام 2024، وفقاً لأحدث تقرير لرصد اتجاهات الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة.
من المتوقع أن تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أكثر حيوية في عام 2025 بفضل تحسن ظروف التمويل وزيادة عمليات الدمج والاستحواذ، على الرغم من أن المخاطر وعدم اليقين لدى المستثمرين لا يزالان مرتفعان على مستوى العالم.
في عام 2024، من المتوقع أن يرتفع الاستثمار المباشر الأجنبي العالمي بنسبة 11% ليصل إلى ما يقدر بنحو 1.4 تريليون دولار، لكنه سينخفض بنسبة 8% عند استبعاد التدفقات عبر اقتصادات القنوات الأوروبية ــ والتي غالباً ما تعمل كنقطة تحويل للاستثمارات قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية.
وقد أدت المعاملات المتعددة الجنسيات في الاقتصادات البينية إلى زيادة قدرها 43% في الاقتصادات المتقدمة. وفي غياب هذه المعاملات، انخفضت التدفقات بنسبة 15%.
وكشفت دولة الإمارات العربية المتحدة، الوجهة الاستثمارية الرائدة، عن "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031"، التي تستهدف مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي بين عامي 2025 و2031، وزيادة حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الوطني من 15% حالياً إلى 30%. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.3 تريليون درهم، ومضاعفة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي ثلاث مرات إلى 2.2 تريليون درهم بحلول عام 2031. وفي عام 2023، بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة 30.69 مليار دولار. وقد أدى التركيز المستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة على اقتصادها الرقمي ونظامها البيئي للابتكار إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة في التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.
واتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة، الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط، عدة تدابير تهدف إلى تسهيل الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك توسيع المناطق الحرة وإدخال تأشيرات الإقامة طويلة الأجل للمهنيين المهرة. وقد عززت هذه المبادرات ثقة المستثمرين، ووضعت دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للابتكار وريادة الأعمال.
ويرى خبراء الاقتصاد أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025 يظل غير مؤكد، في ظل التوترات الجيوسياسية، والضغوط التضخمية، وديناميكيات التجارة المتغيرة، التي تشكل مخاطر محتملة على نمو الاستثمار. وفي حين تستعد بعض المناطق للتعافي، فقد تشهد مناطق أخرى ركوداً في ظل صراعها مع عواقب البيئة الاقتصادية المتغيرة بسرعة.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين العالمية، برزت منطقة الشرق الأوسط كمنارة للمرونة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، شهدت المنطقة تدفقات كبيرة بلغت 70 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 13 في المائة مقارنة بعام 2023. ويمكن أن يُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، بما في ذلك جهود التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، والتركيز على الاستدامة.
ولقد لعبت دول مجلس التعاون الخليجي، على وجه الخصوص، دوراً محورياً في هذا الاتجاه الصاعد. وبفضل المبادرات الرامية إلى الحد من الاعتماد على النفط وتعزيز التنويع الاقتصادي، أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. وقد مهدت المشاريع الكبرى في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة الطريق لاستثمارات كبيرة، الأمر الذي وضع المنطقة كلاعب رئيسي في المشهد الاستثماري العالمي.
إن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالتنويع الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لتعزيز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي. وقد نفذت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أجندات إصلاحية طموحة تهدف إلى تحويل اقتصاداتها. وتستمر رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية الإمارات الاقتصادية 2071 في توجيه استراتيجيات الاستثمار التي تعطي الأولوية للقطاعات التي تتجاوز النفط.
وفي عام 2024، شهدت المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصل إلى 30 مليار دولار، مدفوعة باستثمارات كبيرة في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا. وقد اجتذب مشروع نيوم، وهو مبادرة بقيمة 500 مليار دولار تركز على الاستدامة والابتكار، اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين.
وعلى الرغم من الاتجاهات الإيجابية، فإن تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (Unctad) يحدد العديد من التحديات التي قد تعيق نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. فالتوترات الجيوسياسية، وخاصة تلك المتعلقة بالصراعات الإقليمية والعلاقات مع القوى العالمية الكبرى، تشكل مخاطر على استقرار الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، فإن التأثيرات المستمرة للتضخم وارتفاع أسعار الفائدة قد تردع المستثمرين عن الالتزام بمشاريع طويلة الأجل.
ويتعين على المنطقة أيضاً أن تعالج التحديات التنظيمية والتشغيلية للحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. وسوف يكون تبسيط العمليات البيروقراطية وتعزيز الشفافية أمراً بالغ الأهمية في تعزيز مناخ الاستثمار المواتي. وعلاوة على ذلك، فإن الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة يتطلب استثمارات كبيرة في التعليم وتنمية القوى العاملة لتزويد المواهب المحلية بالمهارات اللازمة للصناعات الناشئة.
وبالنظر إلى المستقبل حتى عام 2025، يشير تقرير Unctad إلى أن مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي سيستمر في التطور. وفي حين تتمتع المنطقة بوضع جيد لجذب الاستثمارات، إلا أنها يجب أن تتغلب على التحديات المحتملة وتستفيد من الفرص الناشئة. ومن المرجح أن تعمل جهود التنويع الجارية، إلى جانب الالتزام بالاستدامة، على تعزيز ثقة المستثمرين ودفع النمو المستمر.