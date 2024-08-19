نمو كبير للمنطقة الحرة في "دبي التجاري العالمي"

أعلنت سلطة مركز دبي التجاري العالمي، اليوم عن نتائج النصف الأول من العام الجاري 2024 والتي سجّلت ارتفاعاً كبيراً في عدد الشركات التي اختارت المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي كوجهة لأعمالها في دبي، وهو مؤشر يعكس الزيادة في عدد الوظائف المباشرة التي تم توفيرها داخل المنطقة الحرة.

وسجل عدد الشركات المستأجِرة في المنطقة الحرة لسلطة المركز نمواً سنوياً قوياً بنسبة 21% ليصل إلى 2,735 شركة مستأجِرة في النصف الأول من العام 2024، مقارنة بـ 2,259 شركة مستأجِرة في النصف الأول من العام 2023. وزاد عدد الشركات المسجَلة بنسبة 19% مقارنة ليصل إلى 2,818 شركة، مقارنة بـ 2,366 شركة في النصف الأول من العام 2023. كما ارتفع عدد الوظائف المباشرة في المنطقة الحرة إلى 8,223 وظيفة، بزيادة قدرها 5%مقارنة بإجمالي 7,837 وظيفة في النصف الأول من العام 2023.

وقال عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: "قدمت المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي أداءً استثنائياً يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث استقطبت عدداً كبيراً من الشركات والمستأجرين بفضلالبيئة الداعمة والمزايا العديدة التي توفرها. ومن خلال تعزيز الابتكار ودعم النمو، فإنالمنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي تُمكِّن الشركات من الازدهار في السوق العالمية شديدة التنافسية، وتوفر لها فرصاًكبيرة للنمو والتطور في المستقبل".

توسيع النطاق التنظيمي بإضافة مشروع "ون زعبيل"

وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت سلطة مركز دبي التجاري العالمي عن توسيع النطاق التنظيمي لمنطقتها الحرة ليشمل "ون زعبيل"، المشروع الأيقوني المستدام الذي طورته مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وأدت إضافة مشروع "ون زعبيل" إلى زيادة المساحاتالمتاحة للإيجار في المنطقة الحرة، مع منح الشركات والمؤسسات المتواجدة في هذا المشروع متعدد الاستخدامات إمكانية الاستفادة من جميع المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الحرة، والتي تشمل الملكية الأجنبية بنسبة 100%، والإعفاء من الرسوم الجمركية، والتراخيص المزدوجة، وصفر ضريبة شركات، والتسهيلات على إجراءات التأشيرات والتصاريح، ومجموعة واسعة من الحلول المكتبيّة المرنة.

شراكات جديدة

ومن بين النجاحات الأخرى التي حققتها المنطقة الحرة في النصف الأول من العام 2024 إقامة شراكة جديدة مع شركة "إماراتك"التابعةلمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، لدمج ورقمنة الأنظمة والخدمات الحكومية في سلطة مركز دبي التجاري العالمي. وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل وتبسيط تقديم الطلبات ومعالجة التأشيرات وبطاقات التأسيس وغيرها من المستندات، بما يوفر الوقت والموارد للشركات العاملة في المنطقة الحرة. كما تم إطلاق تعاون في مجال التدريب والتطوير مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في النصف الأول من العام الجاري بهدف زيادة توفير الفرص للمواهب الإماراتيةفي المنطقة الحرة.

وتتضمن المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي شركات من أكثر من 40 قطاعاً متنوعاً، وتلتزم بتوفير إجراءات سهلةومبسطة لتأسيس الشركاتتتكون من خمس خطوات فقط. ويتوافق هذا الالتزام مع هدفها للتركيز بشكل أساسي على تقديم خدمات مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات على نطاق واسع بما في ذلك التراخيص المزدوجة والمتعددة للشركات متعددة الجنسيات.

وتلتزم المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي بشكل كامل ببناء مستقبل مستدام خالٍ من الانبعاثات الكربونية ولديها استراتيجية متكاملة للاستدامة تتوافق مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.