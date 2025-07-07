نمو قياسي لقناة دبي المائية في سوق العقارات الفاخرة

يواصل سوق العقارات السكنية في دبي الحفاظ على زخمه، مسجلاً نموًا قويًا على أساس سنوي في جميع المؤشرات الرئيسية. وقد شهد النصف الأول من عام 2025 بيع 98,603 عقارات بقيمة 326.7 مليار درهم إماراتي، وفقًا لبيانات DXBInteract.

واختتم الربع الثاني من عام 2025 بـ 53,252 معاملة بيع عقارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22% على أساس سنوي في الحجم وزيادة بنسبة 49% في القيمة، لتصل إلى 184.3 مليار درهم، وفقًا لبيانات من Property Finder، وهي بوابة عقارية.

من بين أبرز المواقع في الإمارة، من المتوقع أن تتطور قناة دبي المائية لتصبح واحدة من أكثر الممرات السكنية تميزًا في دبي، مقدمةً مزيجًا جديدًا من المعيشة الراقية على الواجهة البحرية في قلب المدينة، وفقًا للخبراء. تمتد القناة من حدود الخليج التجاري إلى شاطئ جميرا، لتُشكل منطقةً حضريةً فريدةً على الواجهة البحرية، مع ممرات للمشاة ووصول مباشر إلى مناطق رئيسية مثل وسط مدينة دبي، وحديقة الصفا، وشارع شاطئ جميرا.

شهد سوق العقارات على الخريطة على طول قناة دبي زيادة حادة ومستمرة في أسعار المبيعات على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفع بنسبة 58% من 2261 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع في عام 2022 إلى 3563 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع بحلول الربع الأول من عام 2025. ويشير هذا النمو بنسبة 58% إلى ثقة المستثمرين القوية في منطقة لا تزال قيد التطوير إلى حد كبير، مع وجود العديد من المشاريع الرائدة التي لم تكتمل بعد.

تتطور قناة دبي بشكل مختلف عن سوق دبي الأوسع، الذي ينتقل تدريجيًا إلى مرحلة أكثر نضجًا. في المقابل، لا تزال القناة في مرحلة مبكرة من دورة تطويرها، حيث لا يزال حوالي 70% من معروضها السكني قيد الإنشاء. وصرح هادي حمرا، الشريك الإداري في دريفن بروبرتيز، لصحيفة خليج تايمز: "ما يميز المنطقة هو تركيزها الواضح على أسلوب حياة فاخر قائم على التصميم".

يعود جزء كبير من ارتفاع قيمة العقارات إلى توقعات القيمة المستقبلية، حيث ركّز المشترون جهودهم مبكرًا على ما يُتوقع أن يكون ممرًا فاخرًا عالي الأداء. ومع محدودية العرض الجديد نسبيًا وارتفاع الطلب من السكان والمستثمرين، تواصل القناة جذب أسعار مميزة للقدم المربع، لا سيما للعقارات المطلة على الواجهة البحرية ذات التصميم المتقن. ويضع موقعها المركزي قناة دبي في قلب مسار نمو العقارات الفاخرة في المدينة.

حتى مع ارتفاع الأسعار، لا تزال المنطقة تقدم خيارات متنوعة تلبي مختلف الميزانيات. على سبيل المثال، تُقدم بوابة الصفا حاليًا قيمة ممتازة في قطاع العقارات على المخطط، بينما توفر واجهة القناة فرصًا قوية في سوق العقارات الجاهزة. يشير هذا إلى أن جاذبية قناة دبي وعروضها واسعة، إلا أن رؤيتها لا تزال شديدة التركيز. مع تسليم المزيد من المشاريع وبدء المنطقة في التبلور كمنطقة فاخرة متكاملة، نتوقع أن يتحول وضع التسعير بشكل أكبر لصالح المستثمرين الأوائل. مع اكتمال ثلث المعروض فقط حاليًا، لا يزال هناك مجال كبير للنمو، سواءً في القيم الرأسمالية أو عوائد الإيجار، كما أشار حمرا.

مع اكتمال المشاريع وازدياد نشاط المنطقة، من المرجح أن تتحول قوة التسعير لصالح المستثمرين الأوائل، مما يعزز إمكانات القناة على المدى الطويل كمركز نمو رئيسي في قطاع العقارات السكنية الفاخرة في دبي. وصرح حمرا قائلاً: "في الواقع، بدأت أسعار الإيجار بالارتفاع بالفعل، على الرغم من العدد المحدود للوحدات المكتملة. ومع بدء ارتفاع هذه الأرقام، نتوقع ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الإيجار معها. وهذا يعزز جاذبية القناة كمركز استثماري طويل الأجل يتمتع بإمكانيات قوية لتوليد الدخل. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإننا نرى إمكانات قوية لتحقيق عوائد من خانتين عشريتين في المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة".

تُعد قناة دبي المائية من أكثر الممرات السكنية موقعًا استراتيجيًا في المدينة، والتي لا تحظى بالاهتمام الكافي. ما نشهده هو المرحلة الأولى من مشروع سيُنافس قريبًا أرقى المجمعات السكنية الفاخرة في المدينة. ويُشير عبدالله العجاجي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة دريفن للعقارات، إلى أن هذا التقارب بين المساكن ذات العلامات التجارية المرموقة، والمشاريع السكنية الفاخرة، والعيش على الواجهة البحرية، يُقدم قيمة فريدة تجذب المستخدمين النهائيين والمستثمرين على المدى الطويل.