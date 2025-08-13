نمو قياسي في الربع الثاني: "طلبات" الإماراتية ترفع توقعات العام بفضل توسعها الإقليمي

أعلنت شركة طلبات القابضة عن تحقيق نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2025، مما دفع منصة الطلب والتوصيل عبر الإنترنت الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى رفع توقعاتها للعام بأكمله.

سجلت الشركة زيادةً سنويةً بنسبة 32% في القيمة الإجمالية للبضائع (GMV) لتصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 35% لتصل إلى 982 مليون دولار أمريكي. وبسعر صرف ثابت، بلغ نمو القيمة الإجمالية للبضائع (GMV) 33%، وارتفعت الإيرادات بنسبة 36%.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 31% لتصل إلى 166 مليون دولار أمريكي، محافظةً على هامش ربح قدره 6.8%، بينما قفز صافي الدخل بنسبة 33% ليصل إلى 119 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 4.9% من إجمالي قيمة البضائع. ونما صافي الدخل المعدل، باستثناء البنود غير المتكررة، بنسبة 25% ليصل إلى 116 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش ربح قدره 4.8% على الرغم من ارتفاع معدلات ضريبة دخل الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أدى توليد النقد القوي إلى ارتفاع التدفق النقدي الحر المعدل بنسبة 47% ليصل إلى 190 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 7.8% من إجمالي قيمة البضائع.

ساهم نمو الإيرادات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وعُمان، بالإضافة إلى أسواق خارج دول المجلس مثل مصر والأردن والعراق، في تحقيق أداء قوي. وحقق قطاعا الأغذية والبقالة والتجزئة نتائج قوية، مدعومين بتسارع وتيرة اكتساب العملاء، وزيادة وتيرة الطلبات، وزيادة في استخدام برنامج اشتراك طلبات برو بريميوم. وحافظت الإمارات العربية المتحدة، أكبر أسواق طلبات، على نموها بما يتماشى مع نمو المجموعة ككل، بينما حققت الكويت، سوقها الأعرق، نموًا تجاوز 20% خلال الربع والنصف الأول من العام.

كما أعلنت الشركة عن تحول إيجابي في التوزيع الجغرافي لإجمالي قيمة البضائع المباعة، حيث ارتفعت حصة الأسواق غير الخليجية من إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى 17%، مقارنةً بـ 14% في العام السابق. وتحسنت نسبة تحويل إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى الإيرادات إلى 40%، مقارنةً بـ 39%، مدفوعةً بارتفاع حصة إيرادات tMart والاشتراكات. ورغم تأثر هوامش الربح الإجمالي بتحول في توزيع المنتجات، إلا أن تحسن كفاءة التكلفة قد عوّض هذا التأثر.

في ضوء هذا الزخم القوي، رفعت طلبات توقعاتها لعام 2025. وتتوقع الآن نموًا في القيمة الإجمالية للبضائع بنسبة تتراوح بين 27% و29% عند ثبات سعر الصرف، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي تراوحت بين 17% و18%، ونموًا في الإيرادات بنسبة تتراوح بين 29% و32% مقارنةً بالتوقعات السابقة التي تراوحت بين 18% و20%. ومن المتوقع أن يبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 6.5%، وهامش صافي الدخل 5%، وتدفقات نقدية حرة معدلة 6%.

صرح الرئيس التنفيذي، توماسو رودريغيز، بأن النتائج تعكس نجاح "طلبات" في توسيع نطاق أعمالها في قطاعي البقالة والتجزئة، وتعزيز ولاء العملاء، والحفاظ على نمو قوي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية والأسواق الجديدة غير الخليجية. وأضاف أن توقعات الشركة للفترة المتبقية من عام 2025 لا تزال قوية في جميع مؤشراتها التشغيلية.