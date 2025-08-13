نمو قياسي في التبريد: "إمباور" تعلن عن زيادة استهلاك بنسبة 7.1% مدفوعة بالتوسع في دبي

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن زيادة في الاستهلاك بنسبة 7.1% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ويعود هذا النمو، الذي يقاس بأطنان التبريد في الساعة، إلى ارتفاع معدلات الإشغال في المشاريع القائمة وإضافة مشاريع جديدة إلى محفظة الشركة.

وقالت إمباور في بيان إن التوسع ساهم في تنويع قاعدة عملائها بشكل أكبر، والتي تشمل القطاعات السكنية والتجارية والضيافة والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والترفيه وغيرها.

تتبنى هذه الصناعات بشكل متزايد حلول تبريد موفرة للطاقة للحد من انبعاثات الكربون وتحقيق أهداف الاستدامة. وقد وقّعت الشركة 86 عقدًا جديدًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام لتزويد مشاريع في دبي بأكثر من 99 ألف طن تبريد.

مع هذه الإضافات، بلغ إجمالي سعة إمباور المتعاقد عليها 1.86 مليون طن تبريد، بينما نمت السعة المتصلة إلى أكثر من 1.6 مليون طن تبريد بعد زيادة قدرها حوالي 38,000 طن تبريد. وارتفع عدد المباني المخدومة إلى 1,684 مبنى.