نمو قياسي في التبريد: "إمباور" تعلن عن زيادة استهلاك بنسبة 7.1% مدفوعة بالتوسع في دبي

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن زيادة في الاستهلاك بنسبة 7.1% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
ويعود هذا النمو، الذي يقاس بأطنان التبريد في الساعة، إلى ارتفاع معدلات الإشغال في المشاريع القائمة وإضافة مشاريع جديدة إلى محفظة الشركة.
وقالت إمباور في بيان إن التوسع ساهم في تنويع قاعدة عملائها بشكل أكبر، والتي تشمل القطاعات السكنية والتجارية والضيافة والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والترفيه وغيرها.
تتبنى هذه الصناعات بشكل متزايد حلول تبريد موفرة للطاقة للحد من انبعاثات الكربون وتحقيق أهداف الاستدامة. وقد وقّعت الشركة 86 عقدًا جديدًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام لتزويد مشاريع في دبي بأكثر من 99 ألف طن تبريد.
مع هذه الإضافات، بلغ إجمالي سعة إمباور المتعاقد عليها 1.86 مليون طن تبريد، بينما نمت السعة المتصلة إلى أكثر من 1.6 مليون طن تبريد بعد زيادة قدرها حوالي 38,000 طن تبريد. وارتفع عدد المباني المخدومة إلى 1,684 مبنى.
قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لشركة إمباور، إن أداء الشركة يُبرز دورها في دعم أجندة دبي للنمو والاستدامة. وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم خدمات تبريد المناطق بأعلى مستويات الجودة والموثوقية، بالاستفادة من التقنيات والابتكارات المتقدمة".
وقال أحمد بن شعفار: "تدعم عملياتنا النمو السكاني والتحضر والتنمية الاقتصادية في دبي، مع المساهمة في مستقبل الإمارة الأخضر وأهدافها الصافية الصفرية".
وأضاف أن الارتفاع المستمر في الاستهلاك يعكس ثقة العملاء في قدرة إمباور على مساعدتهم في تقليل بصمتهم الكربونية وتطبيق الممارسات المستدامة.
قال شعفار: "إن زيادة الطلب وتوسع قاعدة عملائنا دليلٌ على كفاءة خدماتنا. وهذا يحفزنا على الحفاظ على الجودة مع مواصلة تنمية أعمالنا وشراكاتنا بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية".
وأشار شعفار إلى أن جاهزية إمباور لتلبية الطلب المتزايد في النصف الأول من عام 2025 تعود إلى أنظمة تبريد المناطق المتطورة، وكفاءتها التشغيلية العالية، وتقنياتها المتطورة. هذه العوامل، إلى جانب قدرتها الاستيعابية الكبيرة، مكّنت الشركة من خدمة مجموعة متنوعة من القطاعات بفعالية.
استعدادًا لموسم ذروة الصيف، نفذت إمباور حملة صيانة وتجهيز شاملة في محطاتها الـ 88 لتبريد المناطق وشبكات التوزيع. وقد ساهم ذلك في ضمان الجاهزية التشغيلية لتلبية الطلب المتزايد خلال الموسم، لا سيما خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. وساهمت هذه الإجراءات في الحفاظ على بيئة داخلية مريحة للسكان والشركات في جميع أنحاء دبي. كما أشارت إمباور إلى أن استهلاك تبريد المناطق في دبي قد ارتفع بنسبة تقارب 69% بين عامي 2020 و2024. ويظل هذا التوجه طويل الأمد للنمو دافعًا رئيسيًا لتوسعة شبكتها المستمرة، بالإضافة إلى نمو إيراداتها وأرباحها.