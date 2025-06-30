نمو قوي في إنفاق المستهلكين والتجارة الإلكترونية يدعم الاقتصاد الإماراتي

في دولة الإمارات العربية المتحدة، بلغ الإنفاق على التكنولوجيا والسلع المعمرة 5.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي، وفقاً لدراسة. وتشمل فئات النمو الرئيسية الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والمكانس الكهربائية، وسماعات الرأس.
وبحسب بيانات من شركة نيلسن آي كيو، الشركة الرائدة في مجال استخبارات المستهلكين، شهد قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً زيادة بنسبة سبعة في المائة، مدفوعاً بالطلب المتزايد على الوجبات الخفيفة والمشروبات ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة، مع ارتفاع الإنفاق على العناية الشخصية بنسبة ستة في المائة.
يواصل الشرق الأوسط تميزه كاقتصاد عالمي متفوق، حيث تقود الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا التوجه. وبينما يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.2% في عام 2025، يُتوقع أن ينمو في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4% وفي السعودية بنسبة 3%، مع توقع مزيد من التسارع حتى عام 2027. ويواصل المستهلكون في هذه المناطق إظهار مرونة قوية في مواجهة التحديات المستمرة.
ويستند هذا الأداء القوي إلى شراكات دولية استراتيجية، وعلاقات متوازنة مع كل من مجموعة البريكس والاقتصادات الغربية، إلى جانب الاستثمارات المستهدفة في التحول الرقمي والسكان الشباب المتصلين رقمياً.
لا يزال إنفاق المستهلكين قوياً في كلا السوقين، وإن كان مدفوعاً بشكل متزايد بالقيمة. في المملكة العربية السعودية، ظل النمو ثابتاً: ارتفعت مبيعات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك بنسبة 3.3%، ومبيعات النقل والتوزيع بنسبة 0.2%. ومن أبرز القطاعات التي شهدت نمواً ملحوظاً: منتجات العناية بالحيوانات الأليفة (+10%) والوجبات الخفيفة (+9%)، مما يعكس تطور أولويات نمط الحياة، بينما شهدت منتجات الورق ومنتجات العناية المنزلية انخفاضاً.
تطور قنوات البيع بالتجزئة: القيمة والتجارة الإلكترونية تكتسبان أرضية
تشهد ديناميكيات تجارة التجزئة تحولات سريعة. ففي الإمارات العربية المتحدة، تفوقت قنوات التجارة التقليدية على تجارة التجزئة المنظمة، حيث بلغ نمو السلع الاستهلاكية سريعة التداول 10% مقابل 3.2%، بينما شهد قطاعا النقل والتوزيع نمواً متوازناً في كليهما.
يواصل قطاع التجارة الإلكترونية توسيع نطاقه. ففي الإمارات العربية المتحدة، يُمثل الآن 30% من مبيعات الشحن والتوصيل و11% من مبيعات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك، بزيادة عن 9% قبل عام. وفي المملكة العربية السعودية، تشهد المبيعات الإلكترونية ارتفاعاً أيضاً، حيث ارتفعت حصة الشحن والتوصيل بنسبة 7.7%، وارتفعت حصة التجارة الإلكترونية للسلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك بنسبة 1.4%.
يقول أندريه دفويتشينكوف، المدير العام لتطبيق نيلسن آي كيو: "إن الزخم الاقتصادي الذي نشهده في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخاصةً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، دليلٌ على الرؤية الاستراتيجية للمنطقة وقدرتها على التكيف". ويضيف: "يتمتع المستهلكون اليوم بتمكينٍ ووعي أكبر واهتمامٍ أكبر بالقيمة من أي وقت مضى. ونشهد نمواً قوياً في كلٍّ من قطاعي المنتجات الفاخرة والقيّمة، وتطوراً سريعاً في قنوات البيع بالتجزئة، وخاصةً عبر الإنترنت. بالنسبة للعلامات التجارية، يعتمد نجاحها على الملاءمة والمرونة والفهم العميق لتوقعات المستهلكين".
تشتد المنافسة بين العلامات التجارية في سوق مزدحم
يجذب الوعد الاقتصادي للمنطقة موجةً من العلامات التجارية العالمية. ففي قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك، تستضيف المملكة العربية السعودية الآن أكثر من 10,500 علامة تجارية نشطة (بزيادة سنوية قدرها 5%)، بينما تضم الإمارات العربية المتحدة 13,000 علامة تجارية (بزيادة سنوية قدرها 6%). كما تشهد أعداد وحدات التخزين (SKU) ارتفاعاً، حيث يبلغ عددها 130,000 وحدة في الإمارات العربية المتحدة ونحو 100,000 وحدة في السعودية.
يشهد قطاع النقل والتوزيع منافسةً مماثلةً؛ فقد شهد عدد العلامات التجارية النشطة زيادةً ملحوظةً بنسبة 18% و21% على التوالي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. كما شهدت وحدات التخزين نمواً تجاوز 50% في كلا السوقين. وهذا يُنشئ بيئةً نابضةً بالحياة، وإن كانت مزدحمةً، تتطلب استراتيجياتٍ أكثر دقةً للعلامات التجارية وفهماً أعمق للمستهلكين.
الجودة مقابل القيمة: صعود المتسوق الاستراتيجي
يزداد المستهلكون في الشرق الأوسط إدراكاً، إذ يوازنون بين تطلعاتهم الفاخرة وخياراتهم القيّمة. وقد سجلت كلٌّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نمواً ثنائي الرقم في قطاعي السلع الاستهلاكية سريعة التداول الفاخرة والقيمة، مما يُبرز وجود سوق متشعبة.
في قطاع النقل والتوزيع، نمت قطاعات القيمة بنسبة 6% في المملكة العربية السعودية و3% في الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من انخفاض حصة هذه الفئة من المنتجات الفاخرة. ويؤكد هذا على اتجاهين رئيسيين: تنامي اتخاذ القرارات التي تركز على الأسعار، وتزايد توافر البدائل التنافسية.
مع استمرار نموّ الشرق الأوسط، تُهيئ العلامات التجارية العالمية نفسها لاغتنام هذه الفرصة. وصرح أحد الخبراء قائلاً: "لكن النجاح يعتمد على فهم دقيق لبيئة المستهلك المتطورة في المنطقة، بدءاً من الثقة الرقمية وحساسية التسعير وصولاً إلى ديناميكيات القنوات واستراتيجية التشكيلة".
تجذب إمكانات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مزودي خدمات الدفع العالمية وتدفع إلى إيجاد حلول مبتكرة.
لماذا أصبحت التجارة الإلكترونية الآن جزءاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.