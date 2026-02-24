نمو عقود الإيجار الجديدة في دبي 10% العام الماضي

تجاوزت عقود الإيجار الجديدة في دبي 513,000 عقد في عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 10 بالمائة عن العام السابق، حسبما أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين.

وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، ارتفعت عقود الإيجار المسجلة بشكل عام بنسبة 6 بالمائة من حيث الحجم و 17 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بعام 2024، لتصل إلى 1.38 مليون عقد بقيمة 126.4 مليار درهم، مما يعكس استمرار النشاط السكني والتجاري.

وقالت الجهة التنظيمية إن الأداء كان مدفوعًا بـ “زيادة الطلب، وتنوع الخيارات السكنية، والوضوح في الأطر التنظيمية التي تحكم العلاقات بين جميع أصحاب المصلحة”.