نمو سوق الرفاهية الهندي يوفر فرصاً للتجارة الإلكترونية الخليجية

• السيارات الفاخرة: قيادة جيل جديد نحو المستقبل: تشهد سوق السيارات الفاخرة في الهند نمواً متسارعاً بقيادة جيل شاب من روّاد الأعمال الذين تتراوح أعمارهم بين أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات. وقد حقق هذا القطاع، الذي كان في السابق متخصصاً، نمواً تجاوز 20% في عام 2023، حيث وصلت المبيعات إلى ما بين 46000 و47000 وحدة، مع توقعات بتجاوز 50000 وحدة في عام 2024. ومع إطلاق العلامات التجارية للسيارات الكهربائية ونماذج الأداء والتجميع المحلي، يُسلّط سوق الهند المتطوّر الضوء على إمكانات هائلة لنمو الرفاهية المستدامة.