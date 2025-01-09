نمو سوق الأجهزة المنزلية أوسطياً مع تزايد الطلب على المكانس الكهربائية

واستجابة للطلب المتزايد، طرحت "ديرما"، الشركة الرائدة في الأجهزة المنزلية المبتكرة، مكنسة (DX810) الكهربائية في أوروهوم دبي. تم تصميم هذه المكنسة المتطورة لإحداث تغيير في نظافة المنازل، مقدمة أداءً استثنائياً وراحة تامة للأسر. بالإضافة إلى أوروهوم دبي، الموزع الرسمي لديرما في منطقة الشرق الأوسط، يمكن أيضاً الحصول على المكنسة عبر الإنترنت من أمازون السعودية وأمازون الإمارات.