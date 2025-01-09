نمو سوق الأجهزة المنزلية أوسطياً مع تزايد الطلب على المكانس الكهربائية
يشهد سوق الأجهزة المنزلية في الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً كبيراً، حيث أصبحت المكانس الكهربائية هي الأجهزة المنزلية الأكثر شراءً من قبل معظم العملاء. وتشير الأبحاث إلى أن إيرادات سوق المكانس الكهربائية العالمية من المتوقع أن تصل إلى 54.12 مليار دولار بحلول عام 2029.
من المتوقع أن تصل إيرادات قطاع المكانس الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة إلى 71.72 مليون دولار في عام 2025. ومن المتوقع أن يشهد السوق معدل نمو سنوي قدره 3.00%، مركب سنوياً من عام 2025 إلى عام 2029 (معدل النمو السنوي المركب 2025-2029). ويتحرك السوق مدفوعاً بالطلب المتزايد على معدات التنظيف في المنازل والأماكن التجارية نتيجة للتحضر والوعي المتزايد بالنظافة.
واستجابة للطلب المتزايد، طرحت "ديرما"، الشركة الرائدة في الأجهزة المنزلية المبتكرة، مكنسة (DX810) الكهربائية في أوروهوم دبي. تم تصميم هذه المكنسة المتطورة لإحداث تغيير في نظافة المنازل، مقدمة أداءً استثنائياً وراحة تامة للأسر. بالإضافة إلى أوروهوم دبي، الموزع الرسمي لديرما في منطقة الشرق الأوسط، يمكن أيضاً الحصول على المكنسة عبر الإنترنت من أمازون السعودية وأمازون الإمارات.
وقال متحدث باسم الشركة: "يسعدنا تقديم مكنسة ديرما DX810 الكهربائية للمنازل في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال شريكنا الموثوق، أوروهوم دبي، والمنصات عبر الإنترنت. ويؤكد هذا الإطلاق التزامنا بتوفير حلول تنظيف منزلية مبتكرة وموثوقة وبأسعار معقولة تعمل على تحويل الحياة اليومية إلى تجربة سهلة".
منذ تأسيسها في عام 2011، كرست شركة ديرما جهودها لدمج التكنولوجيا المتطورة مع التصميم الحديث لتبسيط المهام اليومية. واستناداً إلى قيمها الأساسية المتمثلة في التصميم والموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف، تعمل شركة ديرما على تمكين أصحاب المنازل من الحصول على أدوات عملية تعمل على تحسين بيئات معيشتهم.
وتتميز مكنسة ديرما الكهربائية بأنها جهاز قوي وسهل الاستخدام، حيث توفر قوة شفط مذهلة للتعامل بسهولة مع الأوساخ والغبار وشعر الحيوانات الأليفة عبر الأسطح المختلفة، بما في ذلك الأرضيات والبلاط والسجاد. لا يضمن نظام الفلترة ثلاثي الطبقات سطحاً نظيفاً تماماً فحسب، بل يحسن أيضاً جودة الهواء الداخلي، مما يجعل المنازل أكثر صحة ونظافة.