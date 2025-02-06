نمو الطلب على أمان تطبيقات الهاتف المحمول خليجياً

في عام 2024، حققت أبنوكس إنجازات بارزة، بما في ذلك الاعتراف بها كشركة ذات "أداء قوي" في تقرير آراء العملاء من مجال اختبار أمان التطبيقات من جارتنر. قامت الشركة بفحص أكثر من 21000 تطبيق، واكتشفت أكثر من 285000 ثغرة، وحافظت على درجة استثنائية 4.94/5 في اختبار رضا العملاء. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أبنوكس نمواً بنسبة 48% في عملاء المؤسسات، مما يدل على التزامها المستمر بالابتكار وتحقيق تأثير قابل للقياس لعملائها.