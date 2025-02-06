نمو الطلب على أمان تطبيقات الهاتف المحمول خليجياً
مع تزايد تبني تطبيقات الهاتف المحمول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تزداد الحاجة إلى حلول قوية لأمن التطبيقات. وقد أدى التحول الرقمي السريع في المنطقة، إلى جانب النهج الذي يركز على الهاتف المحمول بشكل متزايد في الصناعات مثل التمويل والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، إلى تضخيم المخاطر الناجمة عن البرامج الضارة والتصيد الاحتيالي وانتحال العلامة التجارية.
ومع تبني اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لاستراتيجيات رقمية طموحة مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الطلب على حلول الأمن المتقدمة للهواتف المحمولة بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.
وفي هذا الصدد، أطلقت "أبنوكس" Appknox، الشركة العالمية الرائدة في مجال أمان تطبيقات الهاتف المحمول، ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتهدف إلى معالجة التحديات المتزايدة للذكاء الاصطناعي التوليدي وتعزيز حماية النظام البيئي للهاتف المحمول.
وتوفر هذه القدرات المتقدمة للشركات رؤية في الوقت الفعلي واكتشاف التهديدات تلقائياً وآليات الدفاع الاستباقية، مما يمكّن مسؤولي أمن المعلومات وفرق الأمن الحديثة من حماية مؤسساتهم بشكل فعال.
وتعمل أبنوكس Appknox على معالجة القيود التي تفرضها الأدوات التقليدية في مكافحة الهجمات الإلكترونية المعقدة على الأنظمة البيئية المحمولة من خلال ميزاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تقدم اكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية وإدارة ثغرات الخصوصية المصممة خصيصاً للتحديات الفريدة التي تواجهها المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي. تتضمن الميزات الجديدة اكتشاف التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المخزون لتحقيق رؤية شاملة في الوقت الفعلي وحماية العلامة التجارية ضد التطبيقات غير المصرح بها أو الضارة واكتشاف ثغرات الخصوصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية الامتثال للمعايير العالمية مثل GDPR وCCPA والتعرف المبكر على العيوب الأمنية أثناء دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).
وقال "سوبهو هالدر"، الرئيس التنفيذي لشركة أبنوكس : "في أبنوكس، تتمثل مهمتنا في البقاء في صدارة التحديات الناشئة وتقديم حلول مبتكرة تعيد تعريف أمان تطبيقات الهاتف المحمول. تعمل ميزاتنا الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تزويد مسؤولي أمن المعلومات وفرق الأمن بأدوات استباقية للتخفيف من المخاطر وضمان الامتثال وبناء الثقة في المشهد الرقمي سريع التطور في عصر الذكاء الاصطناعي.
في عام 2024، حققت أبنوكس إنجازات بارزة، بما في ذلك الاعتراف بها كشركة ذات "أداء قوي" في تقرير آراء العملاء من مجال اختبار أمان التطبيقات من جارتنر. قامت الشركة بفحص أكثر من 21000 تطبيق، واكتشفت أكثر من 285000 ثغرة، وحافظت على درجة استثنائية 4.94/5 في اختبار رضا العملاء. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أبنوكس نمواً بنسبة 48% في عملاء المؤسسات، مما يدل على التزامها المستمر بالابتكار وتحقيق تأثير قابل للقياس لعملائها.