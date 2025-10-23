نمو الرخص التجارية في رأس الخيمة بنسبة 5.7%

وأظهر تحليل الهيكل العمري للرخص النشطة وجود مزيج متوازن بين الشركات الجديدة وتلك القائمة منذ فترة طويلة. فقد شكّلت المشاريع الحديثة التي تعمل منذ ثلاث سنوات أو أقل نسبة 24.6 في المائة من إجمالي الرخص النشطة، مسجلة زيادة قدرها 17.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي. كما نمت الرخص التي يتراوح عمرها بين ثلاث وخمس سنوات بنسبة 20.6 في المائة، بينما واصلت الشركات التي تعمل لأكثر من عقد من الزمن تمثيل 53.5 في المائة من الإجمالي، مما يؤكد متانة الأساس التجاري في الإمارة وارتفاع معدلات تجديد الرخص.