نمو الرخص التجارية في رأس الخيمة بنسبة 5.7%

رَصَد قطاع الأعمال في رأس الخيمة نمواً قوياً خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفعت إجمالي الرخص التجارية النشطة بنسبة 5.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة (اقتصادية رأس الخيمة).
بلغ عدد الرخص النشطة 21,575 رخصة بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مقابل 20,408 رخص في الربع الثالث من عام 2024، ما يُعد مؤشراً على التوسع الاقتصادي المستمر للإمارة وثقة المستثمرين المتواصلة.
وعزت الدائرة هذا النمو إلى بيئة الأعمال في رأس الخيمة وجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز التنافسية من خلال سياسات مشجعة للاستثمار، وخدمات رقمية متقدمة، وبنية تحتية حديثة. وأشار المسؤولون إلى أن هذه العوامل ساهمت في تسهيل العمليات للمستثمرين ورواد الأعمال، مما شجع على تأسيس مشاريع جديدة وضمان استمرارية الأعمال القائمة على المدى الطويل.
وأظهر تحليل الهيكل العمري للرخص النشطة وجود مزيج متوازن بين الشركات الجديدة وتلك القائمة منذ فترة طويلة. فقد شكّلت المشاريع الحديثة التي تعمل منذ ثلاث سنوات أو أقل نسبة 24.6 في المائة من إجمالي الرخص النشطة، مسجلة زيادة قدرها 17.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي. كما نمت الرخص التي يتراوح عمرها بين ثلاث وخمس سنوات بنسبة 20.6 في المائة، بينما واصلت الشركات التي تعمل لأكثر من عقد من الزمن تمثيل 53.5 في المائة من الإجمالي، مما يؤكد متانة الأساس التجاري في الإمارة وارتفاع معدلات تجديد الرخص.
وقالت أمينة قحطان، مديرة إدارة الشؤون التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، إن النتائج تعكس نضج منظومة الأعمال في الإمارة وتوازنها الصحي بين المشاريع الجديدة والمؤسسات الراسخة.
وأضافت قحطان: "إن التنوع في أعمار الرخص النشطة يعكس بيئة أعمال مستدامة وديناميكية. ويُظهر أن رأس الخيمة تواصل جذب الاستثمارات الجديدة مع الحفاظ على معدلات عالية من استبقاء الأعمال القائمة، وهو مؤشر واضح على الثقة طويلة الأمد في التوجه الاقتصادي للإمارة."
وأكدت الدائرة أن هذا النمو المستمر يعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة رائدة لرواد الأعمال والمستثمرين، مدعومة بإطارها التنظيمي المشجع للأعمال وقاعدة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة المتوسعة.
