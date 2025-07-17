نمو اقتصادي كبير متوقع للخليج في 2025 بزيادة إنتاج النفط

بسبب تباطؤ وتيرة تدفقات رؤوس الأموال المقيمة إلى الخارج، توقع معهد التمويل الدولي انخفاض صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من ذروته البالغة 279 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 12 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض فائض الحساب الجاري المجمع. وأضاف المعهد: "نتوقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي من حوالي 60 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 110 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2026، مع توجه معظم هذه الزيادة إلى الولايات المتحدة في سياق الاتفاقية الضخمة الأخيرة الموقعة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر".