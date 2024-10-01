"نمو".. أكبر قاعدة بيانات اقتصادية موحدة في الإمارات

ومن خلال منصة "نمو"، يمكن للأشخاص التحقق من صحة المعلومات المرتبطة بأسماء الشركات والعلامات التجارية في الدولة، وإعداد الدراسات والتحليلات حول اتجاهات السوق، التي تدعم نمو الأعمال والمؤسسات، والحصول على إحصاءات وتقارير دقيقة وموثوقة لاتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة وتطوير السياسات الاقتصادية القطاعية.

ويتيح السجل الاقتصادي الوطني أيضاً للجهات الحكومية إدارة الأنشطة الاقتصادية رقمياً بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.