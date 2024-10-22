نقلة نوعية ..منصة رقمية جديدة لتأجير المستودعات بدبي
ستُطلق جمارك دبي قريباً منصة رقمية فريدة من نوعها تحمل اسم "إير بي إن بي للمستودعات" (Airbnb of warehouses)، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال تأجير المستودعات بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ستُمكن هذه المنصة، التي أُعلن عنها خلال معرض جيتكس العالمي 2024، أصحاب المستودعات من عرض ممتلكاتهم بكل سهولة ويسر، لتُصبح وجهتهم المثلى للتأجير في جميع أنحاء الدولة.
كما ستُقدم المنصة خيارات متنوعة للبحث عن المستودع المناسب، بناءً على المساحة والموقع والنوع وفترة التأجير، مما يوفر الوقت والجهد عند البحث عن مساحات التخزين المتاحة.
نقص في المستودعات؟
يأتي إطلاق هذه المنصة في ظل الطلب المتزايد على المستودعات في دبي، حيث أشار تقرير شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية في ديسمبر 2023 إلى أن مساحة المستودعات قيد الإنشاء في السوق الصناعية بدبي لا تتجاوز 1.56 مليون قدم مربع، في حين سجلت دبي طلبات جديدة بمساحة 9.9 مليون قدم مربع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
ونتيجة لهذا الطلب الكبير، قد يلجأ المستأجرون إلى استئجار مستودعات أقل جودة. كما شهدت إيجارات القطاع الصناعي واللوجستي في دبي نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2024، حيث سجل جبل علي الصناعي أعلى نسبة نمو في الإيجارات، بزيادة بلغت 38.5% خلال الـ 12 شهراً الماضية.
وستُتيح المنصة لأصحاب المستودعات الجمركية وغير الجمركية، داخل المناطق الحرة وخارجها، عرض ممتلكاتهم للتأجير مقابل رسوم سيتم الإعلان عنها لاحقاً. وسيُحدد الملاك أسعار التأجير باستخدام تقنية البلوك تشين الآمنة.
أوضح مسؤول في معرض جيتكس العالمي: "ستشهد المنصة إقبالاً كبيراً من أصحاب المستودعات عند إطلاقها، فهي تُشبه منصة "إير بي إن بي" لكنها مخصصة للمستودعات، تماماً كما يمكنك العثور على فنادق عبر "إير بي إن بي". وستكون مشاركة أصحاب المستودعات في المنصة اختيارية".
وأضاف المسؤول: "إذا كنت تملك مساحة غير مستغلة داخل مستودعك، فبإمكانك تأجيرها عبر هذه المنصة. ولكن يجب استيفاء بعض الشروط للحصول على موافقة جمارك دبي على عرض المستودع، حيث سيقوم المالك بتحميل الصور وبقية المعلومات على المنصة".
المستودعات الجمركية
كما تُقدم المنصة ميزة استثنائية تتمثل في إمكانية استئجار مستودعات جمركية مخصصة لتخزين البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية المعلقة، الأمر الذي يُسهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتقليل التكاليف.
وأشار المسؤول إلى أن هذه المستودعات ستكون عرضة للتفتيش الجمركي في أي وقت.
وأضاف: "ستفرض الجمارك رسوماً جمركية على البضائع المخزنة في المستودعات الجمركية. ويمكن تشبيه تخزين البضائع في مستودع جمركي بمنطقة حرة صغيرة، حيث تبقى البضائع خاضعة للرسوم الجمركية المعلقة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ولا يتم دفع سوى وديعة تأمين على البضائع الموجودة في المستودع. وخلال هذه الفترة، إذا قرر المالك بيع البضائع في السوق المحلية، فسيتعين عليه دفع الرسوم الجمركية، أما إذا قرر إعادة تصديرها إلى خارج الإمارات، فسيتم إعادة الوديعة له".