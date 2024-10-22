نقلة نوعية ..منصة رقمية جديدة لتأجير المستودعات بدبي

وأضاف: "ستفرض الجمارك رسوماً جمركية على البضائع المخزنة في المستودعات الجمركية. ويمكن تشبيه تخزين البضائع في مستودع جمركي بمنطقة حرة صغيرة، حيث تبقى البضائع خاضعة للرسوم الجمركية المعلقة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ولا يتم دفع سوى وديعة تأمين على البضائع الموجودة في المستودع. وخلال هذه الفترة، إذا قرر المالك بيع البضائع في السوق المحلية، فسيتعين عليه دفع الرسوم الجمركية، أما إذا قرر إعادة تصديرها إلى خارج الإمارات، فسيتم إعادة الوديعة له".