نقلة نوعية في الرعاية الصحية بالإمارات مع نموذج مبتكر

تسعى شركة "فورتي هيلث كير"، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال استشارات إدارة الرعاية الصحية والمتخصصة في إدارة العمليات وحضانة المشاريع، إلى إحداث نقلة نوعية في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال نموذجها المبتكر "المركز والفرع". ويهدف هذا النموذج إلى ربط منشأة مركزية، تُعد بمثابة مقر رئيسي للعلاجات المتقدمة والعمليات التجارية الأساسية، بشبكة من العيادات الفرعية المنتشرة في مواقع استراتيجية. ويوفر كل فرع رعاية محلية يسهل الوصول إليها، مع تركيز الخدمات المعقدة داخل المركز، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحسّن رعاية المرضى في جميع أنحاء المنطقة.