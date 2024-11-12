نقلة نوعية في الرعاية الصحية بالإمارات مع نموذج مبتكر
تسعى شركة "فورتي هيلث كير"، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال استشارات إدارة الرعاية الصحية والمتخصصة في إدارة العمليات وحضانة المشاريع، إلى إحداث نقلة نوعية في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال نموذجها المبتكر "المركز والفرع". ويهدف هذا النموذج إلى ربط منشأة مركزية، تُعد بمثابة مقر رئيسي للعلاجات المتقدمة والعمليات التجارية الأساسية، بشبكة من العيادات الفرعية المنتشرة في مواقع استراتيجية. ويوفر كل فرع رعاية محلية يسهل الوصول إليها، مع تركيز الخدمات المعقدة داخل المركز، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحسّن رعاية المرضى في جميع أنحاء المنطقة.
كما يتيح نموذج "المركز والفرع" تطوير مراكز التميز داخل العيادات الفرعية، مما يسمح لشركاء "فورتي" بتقديم رعاية متخصصة في جراحة الليزر طفيفة التوغل، والطب الرياضي، والطب التجديدي، والتجميل، وغيرها. وتعزز هذه المراكز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة متميزة للرعاية الصحية المتخصصة عالية الجودة، وتجذب المرضى من داخل الدولة وخارجها.
وصرّح "كاران ريكي"، الرئيس التنفيذي لشركة "فورتي هيلث كير"، قائلاً: "لا يقتصر دور نموذجنا على توفير الرعاية الصحية للمجتمعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل يعزز أيضاً نمو مراكز التميز، مما يضمن معياراً موحداً للخبرة في جميع أنحاء شبكتنا. ويحسّن هذا الإعداد الاستراتيجي من استخدام الموارد، ويسمح لشركائنا بتعزيز محافظ خدماتهم وكفاءتهم التشغيلية، وتحقيق نمو مستدام".
وبفضل خبرتها الواسعة التي تزيد عن 23 عاماً في إدارة العمليات في دول مجلس التعاون الخليجي، نجحت "فورتي هيلث كير" في بناء شراكات متميزة مع أكثر من 50 منشأة رعاية صحية. وتضمن هذه العلاقات حصول شركاء فورتي على دعم شامل في مختلف المجالات، بدءاً من الامتثال التنظيمي وصولاً إلى تخطيط الموارد وإدارة رعاية المرضى، مما يضعهم في طليعة قطاع الرعاية الصحية المزدهر في دبي.
لقد أثبت نموذج "المركز والفرع" الذي تتبناه شركة "فورتي" كفاءته في تحقيق هوامش ربحية إيجابية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمقدمي الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والهند، مما عزز حضورها الإقليمي القوي. ومن خلال الابتكار والخبرة التشغيلية والالتزام بالرعاية التي تركز على المريض، تُرسي "فورتي هيلث كير" معايير جديدة في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.