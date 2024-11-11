نقص المهارات الضريبية يخلق فرص عمل جديدة في الإمارات

ومع ذلك، في حين أن الافتقار إلى المهارات التي يتم الاحتفاظ بها خارجيًا واضح، فإن الضرائب البيئية هي المجال الذي يعاني من أقل نقص في المهارات الداخلية المبلغ عنها، مما يشير إلى أن الشركات من المرجح أن تعمل إما على رفع مستوى مهارات موظفي الضرائب الحاليين أو الاعتماد على موظفي الاستدامة لديها لتلبية هذه الاحتياجات.