نظام نقاط جديد لتحفيز توطين الوسطاء العقاريين في دبي

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأحد، أنها ستطبق نظام النقاط التحفيزية لشركات الوساطة التي توظف مواطنين إماراتيين.

وقالت الهيئة إن الشركات التي توظف عدداً أكبر من المواطنين سيتم تحسين تصنيفها في نظام التقييم المعتمد لديها، ما يؤثر إيجاباً على وضعها التنافسي في السوق.

ويأتي ذلك في إطار برنامج "وسطاء العقارات في دبي" الذي أطلقته أراضي دبي بهدف تحفيز بيئات الأعمال ودعم توطين المهن العقارية.

ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة الإماراتيين العاملين في مجال الوساطة العقارية إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت الهيئة إن البرنامج فاق التوقعات حتى الآن، حيث وصل عدد الوسطاء الإماراتيين المؤهلين إلى أكثر من 180% من الهدف السنوي.

ودعت الهيئة، الأحد، المواطنين الإماراتيين الراغبين بالانضمام إلى برنامج "وسطاء دبي العقاريين" للتسجيل عبر موقعها الإلكتروني.

ودعت المطورين والوسطاء العقاريين، وخاصة الذين لم تتح لهم فرصة الانضمام إلى برنامج دبي للوسطاء العقاريين في مراحله السابقة، إلى المساهمة في دعم البرنامج.

وأضافت أن العملية أصبحت أسهل من خلال تسجيل الدخول باستخدام بطاقة الإمارات، ثم طلب الانضمام إلى الدورة التدريبية.

لجذب المزيد من الإماراتيين، قدمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي العديد من الدورات التدريبية المتخصصة بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية معتمدة. بعد إتمام التدريب المطلوب، يُمنح المشاركون بطاقة وسيط عقاري رسمية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تُمكّنهم من ممارسة المهنة وفقاً للإطار القانوني والتنظيمي لدبي.

وأضافت أن قيمة التعاملات العقارية تجاوزت 500 مليون درهم منذ إطلاق البرنامج وحتى نهاية أبريل 2025، كما تم ترخيص 231 شركة وساطة عقارية جديدة.

عقدت الإدارة أكثر من 10 اجتماعات ولقاءات مع 71 شريكاً استراتيجياً من مختلف القطاعات العقارية، منهم 26 شركة تطوير عقاري، و38 شركة وساطة، و4 معاهد تدريب وتأهيل.