نظام ضريبي جديد في الإمارات: المشترون يتحملون ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس

وبموجب نظام "الاحتساب العكسي"، لن يكون المورد مسؤولاً بعد الآن عن فرض وقبض ضريبة القيمة المضافة على السلع التي يشملها قرار مجلس الوزراء. وبدلاً من ذلك، سيكون المشترون مسؤولين عن حساب وإقرار ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم من هذه السلع والإبلاغ عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة. وهذا يعني أن المشترين سيدفعون الآن الضريبة مباشرة إلى الحكومة.