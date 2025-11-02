نظام تسعير ديناميكي يعزز إيرادات مطوري العقارات في دبي

وأضاف خبير في القطاع: "التسعير المنخفض مشكلة أخرى تسرّع المبيعات، لكنها تفقد الشركة عائدات محتملة كبيرة. أما آلية تسعير سرعة المبيعات المستهدفة﻿، فيحدد المطورون من خلالها معدلات بيع مستهدفة (مثل بيع 15 وحدة شهريًا)، ثم يقومون بتعديل الأسعار دوريًا لتحقيق هذه الأهداف. ويقوم قسم المالية بوضع الأهداف ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا، بينما يراجع قسم التسعير الأسعار أسبوعيًا أو شهريًا. وبحلول الوقت الذي تصل فيه التعديلات إلى السوق، يكون المطورون قد تأخروا عن الظروف الفعلية. تكمن المشكلة الأساسية في أن كلا النهجين يبقيان المطورين أسرى استراتيجيات تسعير تفاعلية تنظر إلى الماضي، وتفتقد فرص تحقيق الإيرادات المثلى".