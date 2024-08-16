نظام المدفوعات الموحدة الهندي في متاجر"اللولو"بالإمارات

احتفالاً بيوم الاستقلال الهندي الثامن والسبعين، وأجرى "أ. أمارناث"، نائب رئيس البعثة في السفارة الهندية، المعاملة الافتتاحية في أحد فروع لولو هايبر ماركت في أبوظبي يوم الخميس.

ويمكن للمغتربين والزوار الهنود الآن إجراء الدفعات باستخدام بطاقة "RuPay" الخاصة بهم في متاجر اللولو كما يمكنهم مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بواجهة المدفوعات الموحدة (UPI QR) لإجراء عمليات الدفع باستخدام التطبيق الذي يدعم الواجهة "UPI" مثل "Gpay" وPhonePe وPaytm.