نظام المدفوعات الموحدة الهندي في متاجر"اللولو"بالإمارات
أطلقت مجموعة اللولو العالمية، عملاق بيع التجزئة في أبوظبي، واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) وهو نظام الدفع في الوقت الفعلي في الهند - في جميع متاجرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
احتفالاً بيوم الاستقلال الهندي الثامن والسبعين، وأجرى "أ. أمارناث"، نائب رئيس البعثة في السفارة الهندية، المعاملة الافتتاحية في أحد فروع لولو هايبر ماركت في أبوظبي يوم الخميس.
ويمكن للمغتربين والزوار الهنود الآن إجراء الدفعات باستخدام بطاقة "RuPay" الخاصة بهم في متاجر اللولو كما يمكنهم مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بواجهة المدفوعات الموحدة (UPI QR) لإجراء عمليات الدفع باستخدام التطبيق الذي يدعم الواجهة "UPI" مثل "Gpay" وPhonePe وPaytm.
وقال "سيف الدين روباوالا"، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية: "سيستفيد أكثر من 10 ملايين هندي يسافرون إلى الإمارات العربية المتحدة كل عام من تسهيلات الدفع الجديدة الأكثر ملاءمة ويعزز التجارة والاقتصاد المحليين".
"UPI" هو نظام دفع يقوم بجمع حسابات مصرفية متعددة في تطبيق واحد من أي بنك مشارك. وهو يدمج ميزات مصرفية مختلفة، مما يتيح خدمات تحويلات الأموال بسلاسة ومدفوعات التجار والمزيد أيضاً، كل ذلك ضمن منصة واحدة.
في فبراير، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة ورئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" خدمة بطاقة "UPI RuPay" في أبوظبي. ومنذ ذلك الحين، تبنى بنك المشرق الذي مقره دبي ومتاجر المايا سوبر ماركت أيضاً حلول الدفع بنظام "UPI".
مهرجان الهند المستمر لمدة أسبوع
واحتفالاً بيوم الاستقلال، أطلقت مجموعة اللولو مهرجانها السنوي "India Utsav" في جميع متاجرها في الإمارات العربية المتحدة. ويتضمن الحدث الذي يستمر أسبوعاً خصومات على المنتجات الهندية والعروض الثقافية وحضور المشاهير.
وفي كلمته الافتتاحية للمهرجان، أكد أمارناث أن هذا الحدث يجسد العلاقات الثنائية القوية ويسلط الضوء على الطلب على المنتجات الهندية في جميع أنحاء الإمارات.
وأضاف : "يدعو المهرجان الجميع لاكتشاف المنتجات الهندية الفريدة والأصيلة والاستمتاع بالنكهات اللذيذة من المطبخ الهندي واستكشاف مجموعات متنوعة من أنماط المجموعات العرقية المختلفة."
يقدم المهرجان خصومات على مجموعة متنوعة من المنتجات الهندية بما في ذلك الأرز وبودرة الإفطار التقليدية والحبوب والتوابل واللحوم والوجبات الخفيفة الجاهزة للطهي والسلع المنزلية.