نظام التقاعد في الإمارات يحتل المرتبة 12 عالمياً

أظهرت دراسة نشرت الأربعاء أن نظام الدخل التقاعدي في دولة الإمارات تحسن في تصنيفه للعام الرابع على التوالي.

وبحسب مؤشر ميرسر CFA السنوي السادس عشر للمعاشات التقاعدية العالمي (MCGPI)، ارتفعت قيمة مؤشر الإمارات العربية المتحدة من 62.5 في عام 2023 إلى 64.8 في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إدخال سن أدنى للحصول على المزايا، والذي تم الإعلان عنه في نوفمبر 2023. وعلى وجه الخصوص، شهد نظام التقاعد في الإمارات العربية المتحدة تحسينات في الكفاية، بنتيجة 77.1، ليحتل المرتبة 12 عالميًا في عام 2024، مدفوعًا بمزايا التقاعد السخية في الدولة. كما حسنت درجتها في سلامة أنظمة التقاعد، 75.3 (25 عالميًا)، بدعم من الدرجة العالية من هيكل الحوكمة.