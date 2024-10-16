نظام التقاعد في الإمارات يحتل المرتبة 12 عالمياً
أظهرت دراسة نشرت الأربعاء أن نظام الدخل التقاعدي في دولة الإمارات تحسن في تصنيفه للعام الرابع على التوالي.
وبحسب مؤشر ميرسر CFA السنوي السادس عشر للمعاشات التقاعدية العالمي (MCGPI)، ارتفعت قيمة مؤشر الإمارات العربية المتحدة من 62.5 في عام 2023 إلى 64.8 في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إدخال سن أدنى للحصول على المزايا، والذي تم الإعلان عنه في نوفمبر 2023. وعلى وجه الخصوص، شهد نظام التقاعد في الإمارات العربية المتحدة تحسينات في الكفاية، بنتيجة 77.1، ليحتل المرتبة 12 عالميًا في عام 2024، مدفوعًا بمزايا التقاعد السخية في الدولة. كما حسنت درجتها في سلامة أنظمة التقاعد، 75.3 (25 عالميًا)، بدعم من الدرجة العالية من هيكل الحوكمة.
وبشكل عام، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 23 في الدراسة، في نفس فئة الدرجة التي تقع فيها البلدان ذات أنظمة التقاعد القوية الراسخة مثل الولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع نظيراتها في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية.
ويتألف نظام معاشات التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة من معاش تقاعدي حكومي يعتمد على الدخل، ونظام وطني قائم على التوظيف ويعتمد على الدخل، ويديره صندوق معاشات أبوظبي لإمارة أبوظبي، وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لبقية الإمارات. ويساهم الموظفون بنسبة 5% من الراتب، ويساهم أصحاب العمل بنسبة 12.5% إلى 15% من الراتب، مع ضمان الحكومة للمزايا.
وبحسب مؤلفي التقرير، يمكن زيادة قيمة المؤشر الإجمالي للنظام الإماراتي من خلال زيادة تغطية الموظفين في خطط التقاعد المهنية، وبالتالي زيادة مستوى المساهمات والأصول؛ وتحسين المستوى المطلوب من التواصل مع الأعضاء من ترتيبات التقاعد؛ وزيادة سن التقاعد في الدولة مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع؛ وخفض مستوى الديون الأسرية.
وقال طارق لطفي، رئيس شركة "ميرسر" في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى نهجاً بعيد النظر تجاه التنمية المستدامة لنظام التقاعد لديها، وتستعد لمتوسط عمر أطول ولزيادة عدد الأشخاص الذين يصلون إلى سن التقاعد، الأمر الذي يتطلب برنامجاً وطنياً للتقاعد يتم إدارته بشكل جيد ويتم توفيره بشكل مناسب".
وأضافت "كلوديا مالدونادو"، رئيسة قسم الادخار والمعاشات التقاعدية في ميرسر الشرق الأوسط: "أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة أن هناك اتجاهاً عالمياً للابتعاد عن خطط المزايا المحددة (DB) والتحول نحو ترتيبات المساهمات المحددة (DC)، وتتخذ الخطوات اللازمة لحماية ودعم احتياجات المتقاعدين في المستقبل من خلال تشجيع المزيد من المرونة والتخصيص".