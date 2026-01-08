نضج عقاري: دبي 2026 تودع المضاربات وتستقبل الاستثمار المستدام

تدخل دبي عام 2026 بعد عام حافل بالنشاط العقاري، حيث يشير المحللون وقادة السوق إلى طلب قوي من المستخدمين النهائيين، وقاعدة أكبر من المشترين الدوليين، والخطوات العملية الأولى نحو تداول العقارات المرمزة.
بحلول أواخر عام 2025، تجاوز إجمالي قيمة المعاملات في دبي 500 مليار درهم عبر 186,000 عملية بيع، متجاوزة الرقم السنوي الكامل لعام 2024 ومسجلة أرقامًا قياسية في قطاعات العقارات الفاخرة والشقق والمنازل المستقلة والفلل. يرى لويس هاردينغ، الرئيس التنفيذي لشركة betterhomes، أن الدورة السوقية تنضج بدلاً من أن تصحح مسارها:
اتسع الزخم ليتجاوز فئة العقارات الفاخرة. يلاحظ هاردينغ أن شهري أكتوبر ونوفمبر حافظا على استقرارهما عند حوالي 18,000 عملية بيع لكل منهما، مما يعكس قاعدة أوسع من المستخدمين النهائيين و
ستتم مراقبة العرض عن كثب. من المتوقع اكتمال حوالي 100,000 وحدة في عام 2026، مما يزيد من خطر زيادة العرض في المجتمعات ذات التسليم الكثيف والسوق المتوسطة. ومع ذلك، يحذر المطورون والوسطاء من قراءة الأرقام الرئيسية بمعزل عن سياقها: عادةً ما يتأخر أو يتم على مراحل 30 بالمائة إلى 40 بالمائة من العرض المتوقع، ويستمر النمو السكاني القوي في دبي — الذي تجاوز أربعة ملايين نسمة في عام 2025، مع إضافة أكثر من 208,000 نسمة في ذلك العام — في استيعاب المخزون. يضيف هاردينغ أنه بمجرد أخذ طلب المنازل الثانوية، والنشاط الاستثماري، والمستأجرين الذين ينتقلون إلى التملك في الاعتبار،
تظل السياسة داعمة. منذ عام 2021، أصدرت دبي أكثر من 250,000 تأشيرة ذهبية، مما حفز تحولاً حاسماً نحو الإقامة طويلة الأجل. في بيترهومز، مثل المشترون النقديون 49 بالمائة في الربع الثالث مقابل 52 بالمائة في الربع الثاني، بينما شكل المستخدمون النهائيون ما يقرب من نصف المعاملات في وقت سابق من العام — وهو دليل، كما يقول هاردينغ، على أن
من المواضيع البارزة لعام 2026 هو ظهور الترميز والملكية الجزئية. أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشروعاً تجريبياً يدمج سندات الملكية العقارية القائمة على تقنية البلوك تشين في السجل العقاري — وهي مبادرة يعتقد بادامي أنها يمكن أن
فيما يتعلق بالأسعار، تظل دبي ميسورة التكلفة نسبياً مقارنة بالمراكز العالمية: فمتوسط سعر 1,676 درهماً للقدم المربع يحافظ على سهولة الوصول إلى السوق مع السماح بمزيد من النمو، مدعوماً بالاستقرار الاقتصادي، وانخفاض التضخم، وعدم وجود ضريبة على العقارات، والملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة، والمكاسب الديموغرافية المستمرة. بالنسبة للمستثمرين، ستكون الاستراتيجيات مختلطة — العقارات على الخارطة لتحقيق زيادة في رأس المال، والعقارات الثانوية للدخل الفوري، والأصول التي تركز على العائد في مناطق الإيجار ذات الطلب المرتفع — بينما من المتوقع أن يظل أداء المجتمعات المحلية مرناً في الخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، ومجمعات الإمارات ليفينج، ونخلة جميرا.
في الأسهم، يرى إي تورو مجالاً لـ