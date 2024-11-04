نصف مليار دولار استثمار"النمو العالمي للجودة"في "ألفا أبوظبي"

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا أبوظبي القابضة: "لقد كان هذا الربع علامة فارقة في تكويننا ليكون عاماً لا يُنسى لشركة ألفا أبوظبي حيث نمت بشكل كبير لنصبح أكبر وأفضل من ذي قبل. نواصل إظهار قوة الاستثمارات الاستراتيجية التي تتم عبر الصناعات المتنوعة عالية النمو والمركزة على المستقبل، مع أدائنا المالي القوي هذا الربع الذي يدل على طموحنا وقدرتنا على التكيف، بالإضافة إلى تقديم لمحة عما سيأتي في المستقبل. الآن، بينما نضيق أنظارنا على بقية عام 2024 وبداية عام 2025، سنتطلع بشكل متزايد إلى اتخاذ المزيد من القرارات الاستراتيجية التي نثق في أنها ستضيف المزيد من العمق والتطور إلى محفظتنا المتنوعة، مما يمكننا من النمو إلى مستويات أكبر ".