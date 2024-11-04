نصف مليار دولار استثمار"النمو العالمي للجودة"في "ألفا أبوظبي"
أعلنت شركة النمو العالمي للجودة "GQG" ، الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة الأصول، عن استثمار بقيمة 500 مليون دولار في "ألفا أبوظبي".
وقال "راجيف جين"، مؤسس ورئيس قسم الاستثمار في شركة النمو العالمي للجودة: " تعد "ألفا أبوظبي" شركة ذات حجم كبير في الصناعة على مستوى العالم بقيمة سوقية تبلغ نحو 112.2 مليار درهم إماراتي. ونحن سعداء للغاية للخبرة الطويلة الأجل التي تتمتع بها الشركة في المنطقة، كما أننا متحمسون لمواصلة مشاركتنا مع أبوظبي بشكل عام، والتي نعتقد أنها تتمتع بإمكانات جيدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي مع أساسيات قوية".
وعلق "سيد بصار شويب"، الرئيس التنفيذي لشركة "إنترناشيونال هولدينج"، قائلاً: "على الرغم من الركود الأخير في سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل عام، فقد أظهرت شركات فردية مثل ألفا أبوظبي أداءً قوياً. ومن المرجح أن تكون هذه المرونة وإمكانات النموّ في قطاعات محددة داخل سوق أبوظبي قد ساهمت في قرار الاستثمار الذي اتخذته شركة النمو العالمي للجودة. وتفضل شركة النمو العالمي للجودة الاستثمار في الأسهم عالية الجودة التي توفر الاستقرار وإمكانات النمو. ويتماشى هذا مع أداء ألفا أبوظبي كواحدة من أفضل الشركات أداءً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يجعلها فرصة استثمارية جذّابة".
وأضاف "راجيف جين": "إن الاستثمار في أبوظبي يتماشى مع استراتيجيتنا في البحث عن أصول عالية الجودة في البلدان ذات الأساسيات القوية. ونحن نعتقد أن القيمة الاستراتيجية للسوق ستستمر في النمو. وقد أنشأت شركة النمو العالمي للجودة مركزاً استثمارياً جديداً في سوق أبوظبي العالمي، مما يسلط الضوء على أهمية المنطقة بالنسبة لأسواق رأس المال وقطاع إدارة الأصول العالمية. وتدل هذه الخطوة على التزامنا بتوسيع حضورنا في الأسواق الرئيسية والاستفادة من القيمة الاستراتيجية للنظام المالي في الشرق الأوسط وأبوظبي".
وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي أعلنت فيه شركة ألفا أبوظبي القابضة عن صافي ربح للمجموعة بلغ 11.1 مليار درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعود الانخفاض بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي إلى تصحيح لمرة واحدة يتعلق بـ "بيور هيلث" PureHealth
وحققت "ألفا أبوظبي" صافي أرباح تشغيلية بقيمة 7.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 83% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يسلط الضوء على وتيرة الأنشطة التي شرعت فيها الشركة في مجالات الأعمال الرئيسية.
وتستمر النتائج المالية القوية في عكس التنفيذ الاستراتيجي للشركة القابضة عبر القطاعات الرئيسية والتزامها بتوليد قيمة معززة للمساهمين. وبنفس القدر من الأهمية، فأن النمو الذي شهدته مختلف القطاعات هو نتيجة مباشرة للاستحواذات الاستراتيجية والاستثمارات التي تمت منذ عام 2022.
حققت المجموعة إيرادات بقيمة 44.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، حيث جاءت المساهمات الرئيسية من مختلف أقسام الأعمال، بما في ذلك 18.5 مليار درهم من الصناعة، و13.2 مليار درهم من العقارات، و7.6 مليار درهم من البناء، و4.9 مليار درهم من الخدمات وغيرها.
كما عزّزت ألفا أبوظبي رصيدها بإجمالي أصول بلغ 170.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، في حين بلغ الرصيد النقدي للشركة 23.9 مليار درهم. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 93 مليار درهم، وهو ما يؤكد عمق ومرونة وضعها المالي.
وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة ألفا أبوظبي القابضة: "كان عام 2024 عاماً مليئاً بالإنجازات بالنسبة لشركة ألفا أبوظبي القابضة، حيث حقّقنا قفزات كبيرة إلى الأمام كمؤسسة في مجالات رئيسية. لقد جاء أداؤنا المالي القوي هذا الربع، مع ارتفاع صافي ربح المجموعة إلى 11.1 مليار درهم، ليحدد وتيرة النمو المتواصلة. وبشكل أكثر تحديداً، تم تشكيل أدائنا من خلال القرارات الاستراتيجية التي اتخذناها في السنوات الأخيرة مثل الاستثمارات والاستحواذات، حيث تستمر هذه القرارات في جني الثمار وتحقيق التأثير. وبينما نركّز على بقية العام، نهدف إلى مواصلة المضي قدماً بزخمنا الحالي لتعظيم مجالات النمو الجديدة والحالية".
وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا أبوظبي القابضة: "لقد كان هذا الربع علامة فارقة في تكويننا ليكون عاماً لا يُنسى لشركة ألفا أبوظبي حيث نمت بشكل كبير لنصبح أكبر وأفضل من ذي قبل. نواصل إظهار قوة الاستثمارات الاستراتيجية التي تتم عبر الصناعات المتنوعة عالية النمو والمركزة على المستقبل، مع أدائنا المالي القوي هذا الربع الذي يدل على طموحنا وقدرتنا على التكيف، بالإضافة إلى تقديم لمحة عما سيأتي في المستقبل. الآن، بينما نضيق أنظارنا على بقية عام 2024 وبداية عام 2025، سنتطلع بشكل متزايد إلى اتخاذ المزيد من القرارات الاستراتيجية التي نثق في أنها ستضيف المزيد من العمق والتطور إلى محفظتنا المتنوعة، مما يمكننا من النمو إلى مستويات أكبر ".