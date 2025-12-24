نصف مليار أمر صوتي تعيد تشكيل حياة الأسر في 2025

- قال 50 في المائة من المستجيبين إن المساعدات الصوتية العربية تساعد أفراد الأسرة الأصغر سناً على الحفاظ على مهاراتهم في اللغة العربية أو تحسينها.

- وقال 48 في المائة آخرون إن التقنية تشجع أفراد الأسرة الأكبر سناً على التعامل بثقة أكبر مع الأدوات الرقمية وهو تحول ملموس في الأسر التي تضم أجيالاً متعددة.