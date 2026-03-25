"نصف مليار أسبوعياً".. أداء"بن غاطي" يعكس مناعة القطاع العقاري في دبي

قالت بن غاطي القابضة، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في دبي، يوم الأربعاء إن عمليات البناء لديها مستمرة دون انقطاع وتسير وفق الجدول الزمني بالكامل على الرغم من الصراع العسكري الإقليمي.
وفي بيان صدر لوسائل الإعلام، قالت الشركة إن معدلات الإلغاء لا تزال منخفضة، تماشياً مع المستويات التاريخية التي تقل عن واحد بالمائة.
وكشفت الشركة أنها حققت مبيعات أسبوعية بمتوسط 500 مليون درهم منذ بداية الصراع الجيوسياسي الأخير، وهو ما يتماشى بشكل عام مع مستويات ما قبل الحرب.
تضم محفظة بن غاطي’ التطويرية حالياً أكثر من 40 ألف وحدة في مواقع رئيسية بدبي، بما في ذلك داون تاون، الخليج التجاري، قرية جميرا الدائرية، وميدان، بالإضافة إلى مساكن فاخرة تحمل علامات تجارية تم تطويرها بالتعاون مع شركاء فاخرين مثل بوجاتي، مرسيدس-بنز، وجاكوب آند كو. في ديسمبر، كشفت الشركة عن مرسيدس-بنز بليسز | بن غاطي سيتي، أول مدينة تحمل علامة مرسيدس-بنز في العالم.
منذ اندلاع الصراع العسكري الذي شمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير، كانت هناك مخاوف بشأن تأثيره على سوق العقارات المحلي. ومع ذلك، قال معظم المديرين التنفيذيين في الصناعة إنه لم يكن هناك بيع كبير بأسعار متدنية أو انخفاض في الأسعار بسبب الصراع الإقليمي.
قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة، إن قوة الشركة تأتي من نهج طويل الأمد والتحكم الكامل في دورة تطويرها.
“تسمح لنا ممارساتنا التجارية القوية بالتنفيذ بكفاءة، وإدارة المخاطر بشكل استباقي، وتقديم الاتساق الذي يتوقعه المستثمرون. منصتنا المتكاملة، من الاستحواذ على الأراضي إلى التسليم، تمكننا من الاستجابة بسرعة لظروف السوق والحفاظ على تقدم المشاريع بوتيرة سريعة. علاوة على ذلك، تظل قدرتنا على التحكم في التكاليف، وتقليص الجداول الزمنية، ودفع دوران رأس المال ميزة تنافسية أساسية،” قال.
“حتى في خضم التحديات الحالية، نكثف تركيزنا على التنفيذ والشراكات مع الاستمرار في اغتنام الفرص التي ستعزز مكانتنا كواحدة من أسرع المطورين نمواً في السوق.”
قالت بن غاطي إن ما يقرب من 90 بالمائة من وحداتها المقرر تسليمها في عام 2026 قد بيعت بالكامل.
قال شهزاد جناب، المدير المالي لشركة بن غاطي القابضة، إن نموذج عمل المطور’s مصمم حول الدوران السريع لرأس المال والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية.
“مع معدلات بيع عالية باستمرار عبر مشاريعنا وبعض أسرع دورات البناء في السوق، تستطيع بن غاطي إعادة تدوير رأس المال بكفاءة مع الحفاظ على احتياطيات سيولة قوية. لقد طبقنا استراتيجيات شراء حكيمة وتحوطًا ذكيًا عبر مدخلات البناء الرئيسية، مما يوفر حماية إضافية ضد تقلبات تكاليف المواد،” قال.
أكد جناب أن المطور لديه وضع نقدي قوي وخط أنابيب تطوير متنوع.
“لدينا سيولة أكثر من كافية للحفاظ على عملياتنا ومواصلة تنفيذ استراتيجيتنا حتى في حالة حدوث تباطؤ طويل الأمد في دورة العقارات،” أضاف.