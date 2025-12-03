نصف القوى العاملة بالإمارات تتجه للذكاء الاصطناعي لمواكبة المستقبل

يتزايد عدد الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يسجلون في دورات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) للنمو في مسيرتهم المهنية والبقاء منافسين في سوق العمل، حيث ستحتاج ما يقرب من نصف القوى العاملة إلى إعادة تأهيل لمهاراتها بحلول عام 2030.

والأهم من ذلك، يقول مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن الشركات أيضاً تنفق بكثافة على تطوير مهارات موظفيها في الذكاء الاصطناعي لمواءمتهم مع الاحتياجات المتغيرة لمكان العمل بسبب التقنيات الجديدة.

قال غريغ هارت، الرئيس التنفيذي العالمي لـ "كورسيرا" (Coursera): "أحد الاتجاهات الكبيرة التي نشهدها بالتأكيد، وهذا صحيح في كل من الإمارات وعبر الخليج وفي جميع أنحاء العالم، هو الاهتمام الهائل بالذكاء الاصطناعي التوليدي. حتى الآن هذا العام، نشهد في المتوسط العالمي 14 تسجيلاً في الدقيقة في محتوى الذكاء الاصطناعي التوليدي، ارتفاعاً من ثمانية تسجلات في الدقيقة قبل عام، وواحد في الدقيقة في عام 2023. يستمر الاهتمام في الارتفاع بشكل صاروخي بمحتوى الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهذا صحيح بالتأكيد هنا أيضاً في الإمارات. لدينا 131,000 تسجيل في المحتوى المتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي في الإمارات. وقد تضاعف هذا العدد بأكثر من الضعف خلال العام الماضي، قادماً من متعلمين هنا في الإمارات."

إجمالاً، تم تسجيل أكثر من 3 ملايين تسجيل من الإمارات لدى "كورسيرا"، و165,000 تسجيل في الربع الثالث من عام 2025 وحده.

عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوجد حوالي 12.1 مليون متعلم مسجل، ونما هذا العدد بنسبة 18% على أساس سنوي، مما يشير إلى نمو أسرع قليلاً هنا في الإمارات مقارنة بالمنطقة ككل.

وسط ارتفاع الطلب، تضاعف كتالوج "كورسيرا" للمحتوى الذي يركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي بأكثر من الضعف خلال العام الماضي ليصل إلى أكثر من 1,100 دورة تدريبية.

في مقابلة مع "الخليج تايمز"، أشار غريغ هارت إلى أن الموظفين يحتاجون الآن إلى معرفة كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في وظائفهم.

قال هارت خلال زيارته الأخيرة لدولة الإمارات لحضور مؤتمر "Coursera Connect": "ما نراه هو أن الذكاء الاصطناعي يحول بالفعل، ليس بالضرورة الوظيفة بأكملها، ولكن جوانب من الوظيفة، فمهام محددة يمكن الآن أن يقوم بها الذكاء الاصطناعي، وهذا بدوره يحرر الوقت والموارد لتمكين العامل من الانتقال إلى مهمة ذات مستوى أعلى."

وأضاف أن "قيام الذكاء الاصطناعي بالمهام الأكثر رتابة وبفعالية كبيرة يحرر الوقت لدى هذا الموظف لقضائه في أشياء أخرى"، مشيراً إلى أن الموظفين يمكنهم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المعزز لأداء وظائفهم بفعالية أكبر.

أكثر من نصف القوى العاملة في الإمارات بحاجة إلى تطوير المهارات

قال أبيناف راجا، المدير العام لشركة "رامكو سيستمز" (Ramco Systems)، إن الذكاء الاصطناعي قد غيّر الكثير، وسيرى الناس العديد من الشركات تركز على سرعة التنفيذ، وهذا يجعل تجربة المنتجات الجديدة أسهل بكثير أيضاً.

وقال سانديش بيلاغي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "رامكو سيستمز"، إن القطاع العام يقود حملة الذكاء الاصطناعي في الإمارات، وينفق القطاع الخاص أيضاً بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي.

واستبعد بيلاغي أي تأثير للذكاء الاصطناعي على فقدان الوظائف في الإمارات والمنطقة.

وقال بيلاغي: "لا أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على الطريقة التي نعمل بها. قد تتغير. سيشعر الناس مؤقتاً بالخوف على وظائفهم، لكن لا أعتقد أنه يجب عليهم القلق بشأن ذلك."

وأكد أن الشركات عبر مختلف القطاعات تنفق على تعزيز رفع مهارات موظفيها في الذكاء الاصطناعي.

وقال بيلاغي لـ "الخليج تايمز" خلال مقابلة: "الشركات هنا في الإمارات والمنطقة لا تسأل عن كيفية تقليل القوى العاملة، بل عن كيفية جعل حياتهم أفضل ومنحهم الأدوات اللازمة ليتمكنوا من الأداء بشكل أفضل. هذا ما سمعته باستمرار في هذه المنطقة."

كما أكد غريغ هارت أن أصحاب العمل في الإمارات يدفعون بشدة من أجل تطوير المهارات.

وقال: "تتجه دولة الإمارات حقاً نحو الفرصة التي تمثلها التكنولوجيا لتحويل البلاد والاقتصاد بالفعل. ومع مبادرات مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، تركز هذه المبادرات على ضمان قدرة الدولة والإمارات على تشكيل قوة عاملة جاهزة للمستقبل."

وفقاً لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ستحتاج 46% من القوى العاملة في الإمارات إلى إعادة تدريب بحلول عام 2030، لأن مهاراتهم الأساسية ستتغير.