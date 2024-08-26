نخلة جبل علي: 8 سعفات جاهزة بحلول العام المقبل
من المتوقع أن تكون أول ثماني سعفات من "مشروع نخلة جبل علي" جاهزة بحلول الربع الأول من عام 2025، حسبما أفاد مطور المشروع يوم الاثنين. وبمجرد الانتهاء منها، سيتم بدء أعمال البنية التحتية والأعمال المدنية للفلل.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة نخيل عن منح عقد بقيمة 810 ملايين درهم لأعمال بحرية في نخلة جبل علي. وستكون الشركة مسؤولة عن أعمال التجريف واستصلاح الأراضي وتسوية الشاطئ ووضع الرمال، مما سيدعم أعمال بناء الفلل على جميع السعف.
وقالت شركة نخيل: "مع بدء الأعمال بالفعل، من المتوقع أن تستكمل شركة "جان دي نول" للتجريف كامل الأعمال البحرية في نخلة جبل علي في غضون عامين فقط".
كما بدأ العمل على بناء طريق عام جديد يربط المشروع بشارع الشيخ زايد.
طرحت نخلة جبل علي في العام الماضي أكثر من 700 وحدة من فلل السعف في مرحلتها الأولى. وعند طرحها للبيع، بيعت الفلل في غضون ساعات. وشهد البيع طوابير انتظار طويلة من سماسرة العقارات والمستثمرين.
كما أن التقدم في البنية التحتية والأعمال البحرية بشكل مباشر يدعم تسليم هذه المنازل المقرر في أواخر عام 2026.
وبمجرد اكتمالها، ستمتد الجزيرة على مساحة 13.4 كيلومتراً مربعاً، وتضم 16 سعفة و 91 كيلومتراً من الإطلالة الشاطئية. ومن المتوقع أن يستوعب هذا الأرخبيل الاصطناعي على شكل نخلة - والذي يبلغ حجمه ضعف حجم نخلة جميرا - ما يقرب من 35 ألف عائلة.