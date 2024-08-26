نخلة جبل علي: 8 سعفات جاهزة بحلول العام المقبل

وبمجرد اكتمالها، ستمتد الجزيرة على مساحة 13.4 كيلومتراً مربعاً، وتضم 16 سعفة و 91 كيلومتراً من الإطلالة الشاطئية. ومن المتوقع أن يستوعب هذا الأرخبيل الاصطناعي على شكل نخلة - والذي يبلغ حجمه ضعف حجم نخلة جميرا - ما يقرب من 35 ألف عائلة.