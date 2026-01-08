نحو 84 وجهة عالمية.. طيران الإمارات تُحلّق بـ "السياحية المميزة"

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الخميس، عن خطة توسع كبرى لخدمة "الدرجة السياحية المميزة" (Premium Economy)، حيث سيتم تشغيل طائراتها المحدثة من طراز إيرباص A380 وبوينج 777، بالإضافة إلى طائرات A350 الجديدة، على أكثر من 84 مساراً بحلول مطلع يوليو المقبل.1

كما ستعمل الناقلة على تعزيز الربط مع المدن العالمية الكبرى من خلال أسطولها المحدث، ليشمل وجهات رئيسية في أوروبا، أمريكا الشمالية، آسيا، الشرق الأوسط، أفريقيا، وأستراليا.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

توسعات طائرة A350 والوجهات الجديدة

ستقوم الناقلة التي تتخذ من دبي مقراً لها بتشغيل طائرتها الأحدث A350 في رحلات يومية جديدة إلى كل من كوبنهاجن، وبوكيت، وكيب تاون، مع إضافة رحلات إضافية لهذه الوجهات وفق الجدول التالي:

كوبنهاجن: رحلة يومية ثانية اعتباراً من 1 يونيو.

بوكيت: رحلة يومية ثالثة اعتباراً من 1 يونيو.

كيب تاون: رحلة يومية ثالثة اعتباراً من 1 يوليو.

وأشارت الناقلة إلى أن الطلب على رحلات كيب تاون شهد نمواً كبيراً، لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى حركة السفر القوية نحو أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة. كما ستطير طائرة A350 إلى روما بدءاً من 29 مارس، وإلى تايبيه اعتباراً من 1 مايو.2

جدول توسع الدرجة السياحية المميزة:

تشمل خطة التوسع في توفير مقاعد الدرجة السياحية المميزة الوجهات والتواريخ التالية:

روما: رحلة يومية (EK099/100) بطائرة A350 - بدءاً من 29 مارس. 3

برشلونة: رحلات (EK255/256) - بدءاً من 15 فبراير.

كوتشين (الهند): رحلتان من أصل 7 رحلات أسبوعية - بدءاً من 29 يناير.

كراتشي: رحلة يومية بطائرة بوينج 777-200LR المحدثة - بدءاً من 1 مارس.

تايبيه: رحلة يومية (EK386/387) بطائرة بوينج 777-200LR المحدثة - من 15 مارس حتى 30 أبريل، ومن 1 مايو فصاعداً.

بريزبن: رحلة يومية بطائرة بوينج 777-300ER المحدثة ذات الأربع درجات - بدءاً من 29 مارس.

بالإضافة إلى ذلك، ستتم إضافة الدرجة السياحية المميزة إلى رحلات أديس أبابا، البصرة، مدينة الكويت، وطهران.