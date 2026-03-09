نحو الذهب عيار 24.. الصراع يعيد صياغة أولويات المشترين في الإمارات

يتحول سكان الإمارات من شراء المجوهرات الذهبية إلى الحفاظ على الثروة بشكل استراتيجي، حيث تشهد سبائك الذهب زيادة ملحوظة في الطلب وسط حالة عدم اليقين المستمرة بسبب الصراعات العسكرية.
يُبلغ تجار الذهب في الإمارات عن تراجع في المبيعات وانخفاض في أعداد الزوار مع تحول تفضيلات المشترين' وسط ديناميكيات السوق المتغيرة.
“بينما أدت اضطرابات السفر إلى تراجع مؤقت في حجم مبيعات المجوهرات، فإننا نشهد ارتفاعًا هائلاً في الطلب على الاستثمار. لقد أدى الإغلاق المؤقت للمطار إلى احتكاك لوجستي،” قال راميش فورا، مؤسس مجوهرات بافله.
وأضاف أن المشترين المحليين والإقليميين يحولون تركيزهم إلى سبائك وعملات الذهب عيار 24 قيراطًا. “نحن لا نشهد 'انخفاضًا' في الاهتمام — بل هجرة متطورة من الشراء الزخرفي إلى الحفاظ على الثروة بشكل استراتيجي.”
ارتفعت أسعار الذهب في البداية الأسبوع الماضي بسبب الحرب في المنطقة، لكنها استقرت لاحقًا.
عالميًا، أغلقت أسعار الذهب الفوري عند $5,171.92 للأوقية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بزيادة 0.42 بالمائة. في الإمارات، تم تداول أسعار الذهب عيار 24K و 22K عند Dh623.25 و Dh577.25 للجرام على التوالي.
قال جون بول ألوكاس، الرئيس التنفيذي لمجوهرات جويالوكاس، إن هناك بعض التحولات الطبيعية قصيرة المدى في المشاعر، ولكن من المهم النظر إلى الصورة الأكبر. “ترتبط مشتريات الذهب بلحظات الحياة الهامة للعديد من الجنسيات، مثل حفلات الزفاف والذكرى السنوية والاحتفالات وما إلى ذلك، وهذه المشاعر لا تتوقف بالنسبة لمعظم الناس. ما نلاحظه الآن هو مشترٍ أكثر تفكيرًا وتدبرًا، بدلاً من الانخفاض. لا يزال الناس يستثمرون في الذهب. إنهم فقط يستغرقون وقتًا أطول قليلاً في اتخاذ قراراتهم،” أضاف.
قال شملال أحمد، المدير الإداري للعمليات الدولية في مالابار للذهب والألماس، إن التوترات الإقليمية خلقت شعورًا بعدم اليقين بين المستهلكين، مما أدى إلى تراجع المعنويات وانخفاض لاحق في أعداد الزوار للمتاجر ومبيعات المجوهرات.
“في الوقت نفسه، نلاحظ ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على سبائك الذهب والعملات المعدنية. كان هذا متوقعًا على المدى القصير، حيث يتخذ العملاء حاليًا موقفًا حذرًا، ويختارون تأجيل المشتريات غير الضرورية حتى تتضح الرؤية بشأن البيئة الأوسع. ومع ذلك، ما زلنا متفائلين بأن إجمالي المبيعات ستتعافى بمجرد استقرار الوضع،” قال.
قال أديتيا سينغ، رئيس أعمال المجوهرات الدولية في شركة تايتان، إن المجوهرات لا تعتبر سلعة أساسية خلال هذه الأوقات العصيبة، وأن عدد الزوار خلال النهار كان منخفضًا نسبيًا.
“تستمر العديد من المتاجر التي لا تزال مفتوحة في رؤية مستويات طبيعية من النشاط، خاصة خلال ساعات المساء وفي مواقع المراكز التجارية. بشكل عام، لا تزال ثقة الجمهور في إجراءات السلامة والأمن في الإمارات العربية المتحدة قوية، وتستمر المراكز التجارية في جميع أنحاء البلاد في العمل بشكل طبيعي،” أضاف.
وأضاف سينغ أن المتاجر المفتوحة استمرت في ممارسة أعمالها كالمعتاد. “في هذه المرحلة، لم يكن هناك زيادة أو نقصان كبير في مبيعات المجوهرات بشكل عام مقارنة بالمستويات المعتادة.”
قال كريم إف ميرشانت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لمجموعة بيور جولد، إن حالات عدم اليقين عادة ما تخلق حذرًا قصير الأجل بين المستهلكين، لكن سوق الإمارات العربية المتحدة أظهر استقرارًا ملحوظًا. “هذه المرونة مدفوعة إلى حد كبير بثقة المقيمين والزوار في الأسس الاقتصادية القوية للبلاد ووضعها كملاذ آمن. لا يزال الذهب يُنظر إليه ليس فقط كأصل ثقافي ولكن أيضًا كمخزن موثوق للقيمة، مما ساعد على دعم الطلب حتى خلال هذه الفترة من التوتر الجيوسياسي المتزايد،” قال.