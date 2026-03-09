نحو الذهب عيار 24.. الصراع يعيد صياغة أولويات المشترين في الإمارات

يتحول سكان الإمارات من شراء المجوهرات الذهبية إلى الحفاظ على الثروة بشكل استراتيجي، حيث تشهد سبائك الذهب زيادة ملحوظة في الطلب وسط حالة عدم اليقين المستمرة بسبب الصراعات العسكرية.

يُبلغ تجار الذهب في الإمارات عن تراجع في المبيعات وانخفاض في أعداد الزوار مع تحول تفضيلات المشترين' وسط ديناميكيات السوق المتغيرة.

“بينما أدت اضطرابات السفر إلى تراجع مؤقت في حجم مبيعات المجوهرات، فإننا نشهد ارتفاعًا هائلاً في الطلب على الاستثمار. لقد أدى الإغلاق المؤقت للمطار إلى احتكاك لوجستي،” قال راميش فورا، مؤسس مجوهرات بافله.

وأضاف أن المشترين المحليين والإقليميين يحولون تركيزهم إلى سبائك وعملات الذهب عيار 24 قيراطًا. “نحن لا نشهد 'انخفاضًا' في الاهتمام — بل هجرة متطورة من الشراء الزخرفي إلى الحفاظ على الثروة بشكل استراتيجي.”

ارتفعت أسعار الذهب في البداية الأسبوع الماضي بسبب الحرب في المنطقة، لكنها استقرت لاحقًا.