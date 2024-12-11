نجاح كبير لاكتتابات "طلبات" و"لولو" بفضل استشارات "هيرميس"
أعلنت المجموعة المالية "هيرميس"، البنك الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع الاستثمار المصرفي أكمل تقديم الخدمات الاستشارية بشأن الطرح العام الأولي لشركة طلبات القابضة، منصة توصيل المواد الغذائية والبقالة عبر الإنترنت الرائدة في المنطقة، في سوق دبي المالي.
وعملت المجموعة المالية هيرميس كمدير مشترك للطرح في هذه الصفقة، والتي تضمنت بيع 20% من حصة دليفري هيرو، والتي تقدر قيمتها بنحو 2.0 مليار دولار، مما يجعلها أكبر طرح عام أولي في الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 وأكبر طرح عام أولي عالمي في مجال التكنولوجيا لهذا العام حتى الآن. وشهد الطرح العام الأولي اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، مما أدى إلى مستويات اكتتاب مزدوجة الرقم.
يأتي ذلك بعد وقت قصير من نجاح قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشركة في استكمال تقديم المشورة بشأن الطرح العام الأولي لشركة لولو ريتيل هولدنغز بي إل سي (لولو للتجزئة)، أكبر وأسرع شركات التجزئة نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي، في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). وعملت المجموعة المالية هيرميس كمدير مشترك للصفقة.
جمعت شركة لولو للتجزئة 6.32 مليار درهم (1.72 مليار دولار)، أي ما يعادل 30% من رأس مال الشركة المصدر. وحقق الطرح التاريخي طلباً إجمالياً تجاوز 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث تم تغطية الاكتتاب العام الأولي بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين). وبدأت أسهم الشركة في التداول في 14 نوفمبر، مسجلة بذلك الإدراج رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وعلق كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الاستثمار المصرفي في المجموعة المالية هيرميس، قائلاً: "نحن سعداء للغاية بكوننا جزءاً من الاكتتابات العامة الأولية الضخمة لشركتي طلبات ولولو للتجزئة، والتي تمثل إنجازات كبرى لكل من الشركتين وأسواق رأس المال في الإمارات العربية المتحدة. ويسلط نجاح الاكتتابات العامة الأولية لشركتي طلبات ولولو للتجزئة الضوء على الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين بقطاعي التكنولوجيا والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتؤكد مشاركتنا على مكانة المجموعة المالية هيرميس كشريك موثوق به للمعاملات الإقليمية البارزة. ونحن ندعم بكل فخر شركتي طلبات ولولو للتجزئة في انطلاقهما في هذا الفصل الجديد المثير".
ومع اكتتابي طلبات ولولو للتجزئة، يصل إجمالي عدد الطروحات العامة الأولية لشركة المجموعة المالية هيرميس في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسعة هذا العام، بما في ذلك ثلاثة اكتتابات عامة أولية في سوق دبي المالي واثنان في سوق أبوظبي للأوراق المالية.