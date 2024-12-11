نجاح كبير لاكتتابات "طلبات" و"لولو" بفضل استشارات "هيرميس"

وعملت المجموعة المالية هيرميس كمدير مشترك للطرح في هذه الصفقة، والتي تضمنت بيع 20% من حصة دليفري هيرو، والتي تقدر قيمتها بنحو 2.0 مليار دولار، مما يجعلها أكبر طرح عام أولي في الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 وأكبر طرح عام أولي عالمي في مجال التكنولوجيا لهذا العام حتى الآن. وشهد الطرح العام الأولي اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، مما أدى إلى مستويات اكتتاب مزدوجة الرقم.