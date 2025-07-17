"نَثينغ" تطلق هاتف"فون 3" وسماعاتها الأولى في الإمارات

في خطوة تعكس التزامها بإعادة المتعة والابتكار إلى عالم التقنية، كشفت شركة "نَثينغ" البريطانية للإلكترونيات، رسمياً عن هاتفها الرائد الجديد Nothing Phone (3) وسماعتها الأولى Headphone (1) خلال حفل إطلاق أقيم في متحف المستقبل بدبي.
وأعلنت الشركة أن المنتجات الجديدة ستكون متاحة للشراء في دولة الإمارات اعتبارًا من 18 يوليو، مع تنظيم فعالية خاصة (#Drops100) في متجر شرف دي جي بدبي مول مساء 17 يوليو تتيح للمبادرين فرصة اقتناء الهاتف والسماعات قبل الجميع. ويحصل كل من يشتري هاتف Nothing Phone (3) بسعر 3,299 درهم على سماعة الرأس الجديدة مجانًا خلال عرض الإطلاق.
تعاون مبتكر وتركيز على صناع المحتوى
تميز حفل الإطلاق بالشراكة مع Creators HQ، أول مركز مخصص لصناع المحتوى في الشرق الأوسط، فيما أكد مسؤولو Nothing أن الشركة تركز على دعم اقتصاد المبدعين وتطوير منظومة من المنتجات تجمع بين الجماليات والوظائف العملية.
وقال أكيس إيفانغيلديس، الشريك المؤسس لـ Nothing: "كان لا بد لنا أن ننتهج المخاطرة، لكننا اليوم حجزنا لأنفسنا مكاناً في عالم التقنية. مع دخول الذكاء الاصطناعي، بإمكان تجربة الهاتف الذكي أن تتطور فعلاً لتخدم المستخدم وتبقى في الخلفية عند الحاجة".
هاتف Phone (3) بتجربة جديدة وتصميم جريء
يأتي هاتف Nothing Phone (3) بواجهة Glyph Matrix المتطورة عبر أضواء LED توفر وظائف عملية ومرحة مثل المؤقت وساعة شمسية وإشعارات موسعة لكل تطبيق. ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon® 8s Gen 4، مع قدرة معالجة أقوى بنسبة 36% وذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت، ما يضمن أداءً متفوقًا. ويتوفر الهاتف بسعتين: 12 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين بسعر 2,999 درهم و16 جيجابايت رام مع 512 جيجابايت تخزين بسعر 3,299 درهم.
سماعة رأس شفافة وأداء صوتي متفوق
وقدمت الشركة أول سماعة رأس فوق الأذن تطلقها، Headphone (1)، بتصميم شفاف مطور بالتعاون مع شركة KEF البريطانية، مع وسائد رغوية وأدوات تحكم مادية مثل Roller وPaddle وBufton. وتدعم السماعة تقنيات الصوت المحيطي، وتتبع الحركة، وعزل ضوضاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتوفر تجربة صوتية غامرة تلبي احتياجات صناع المحتوى ومحترفي الصوت وكل المستخدمين المتطلعين للتميز.
منظومة متكاملة وتجربة موجهة للمستقبل
أكد ريشي كيشور غوبتا، المدير الإقليمي لشركة Nothing في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الشركة تسعى لتقديم منتجات "ذات قيمة ومعنى وليست فقط أرقام مبيعات"، مضيفًا أن النظام البيئي المُتكامل هو الهدف، حيث تتواصل الأجهزة الذكية مع بعضها لتجربة سلسة وفريدة.
واختتمت نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، علياء الحمادي، مشيرة إلى أن التعاون مع Nothing يدعم خطة ضم 10 آلاف صانع محتوى عبر Creators HQ بحلول 2027، مؤكدة أن الشركة تواصل دعم المبدعين في جميع المجالات التقنية والإبداعية.
بهذه المنتجات، تؤكد "نَثينغ" موقعها الجديد في سوق التكنولوجيا الإماراتية، مع وعد بتجربة ذكية، ممتعة، ومتكاملة تعيد تعريف علاقة المستخدم بالتقنية.