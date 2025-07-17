"نَثينغ" تطلق هاتف"فون 3" وسماعاتها الأولى في الإمارات

في خطوة تعكس التزامها بإعادة المتعة والابتكار إلى عالم التقنية، كشفت شركة "نَثينغ" البريطانية للإلكترونيات، رسمياً عن هاتفها الرائد الجديد Nothing Phone (3) وسماعتها الأولى Headphone (1) خلال حفل إطلاق أقيم في متحف المستقبل بدبي.

وأعلنت الشركة أن المنتجات الجديدة ستكون متاحة للشراء في دولة الإمارات اعتبارًا من 18 يوليو، مع تنظيم فعالية خاصة (#Drops100) في متجر شرف دي جي بدبي مول مساء 17 يوليو تتيح للمبادرين فرصة اقتناء الهاتف والسماعات قبل الجميع. ويحصل كل من يشتري هاتف Nothing Phone (3) بسعر 3,299 درهم على سماعة الرأس الجديدة مجانًا خلال عرض الإطلاق.