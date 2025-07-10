"نتورك إنترناشيونال" و"ماجناتي" تندمجان لتشكيل عملاق تكنولوجيا مالية

أعلنت اليوم كل من "نتورك إنترناشيونال"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و"ماجناتي"، الشركة المرموقة في توفير حلول الدفع الموثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خطوة محورية نحو تشكيل كيان موحد ضخم. وقد حصلت الشركتان على الموافقات التنظيمية الأساسية اللازمة لإتمام عملية الاندماج المرتقبة، والتي ستتم تحت مظلة تحالف يقوده "بروكفيلد". ومن المتوقع أن تكتمل هذه العملية التحولية خلال الربع الثالث من عام 2025، لتدشن حقبة جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية بالمنطقة.

كيان عملاق بخدمات شاملة وإمكانيات غير مسبوقة

سيشكل الكيان الموحد بعد الاندماج أكبر شركة تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بإجمالي حجم مدفوعات يتجاوز 400 مليار دولار أمريكي. وسيقدم هذا الكيان خدماته المتطورة لأكثر من 250 مؤسسة مالية، و240 ألف شركة، بالإضافة إلى أكثر من 20 مليون حامل بطاقة في أكثر من 50 سوقًا عبر المنطقة.

وبفضل باقة شاملة من الخدمات المبتكرة، يلتزم الكيان الموحد بتمكين الشركات وتعزيز نموها. وتشمل هذه الخدمات المدفوعات الرقمية المتطورة، وتحليل البيانات والرؤى القيمة، وحلول إقراض مخصصة للشركات الصغيرة، بالإضافة إلى حلول أمنية متقدمة لمكافحة الاحتيال. كما سيواصل الكيان الجديد تعاونه الوثيق مع الحكومات لدعم جهود التحول الرقمي للاقتصادات الإقليمية وتمكين الشمول المالي على نطاق واسع.

التركيز على الابتكار والتوسع والنمو المستدام

يركز الكيان الجديد بشكل أساسي على تعزيز الابتكار والتوسع والنمو المستدام. ويستند في ذلك إلى مؤهلاته القوية التي تمكنه من اغتنام الفرص الهائلة التي يتيحها الانتشار السريع لطرق الدفع الرقمية بين المستهلكين والتجار في المنطقة. ويشمل ذلك على وجه الخصوص المدفوعات عبر الهاتف المحمول، والتجارة الإلكترونية المزدهرة، والمعاملات العابرة للحدود التي تشهد نموًا مطردًا.

وسيقدم الكيان الموحد محفظة موسعة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات المصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لمختلف فئات العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولًا إلى الشركات الكبرى والهيئات الحكومية. وستجني الشركتان من هذا الاندماج فوائد جمة على صعيد تعزيز الكفاءات التشغيلية وتكامل الأعمال، فضلاً عن توسيع نطاق عملياتهما وحضورهما الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

رؤية القيادة للمستقبل

وبهذه المناسبة، علق مراد كاجري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشيونال"، قائلاً: "يمثل اندماج نتورك إنترناشيونال و Magnati منعطفًا مهمًا في مسيرة تشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا. إذ سيؤسس اندماج أعمال الشركتين بحجمهما الكبير ورصيدهما من المواهب وخبراتهما الواسعة في السوق، بالإضافة إلى سجلهما الحافل بعلاقات الشراكة القوية، لأكبر منصة متخصصة بخدمات التكنولوجيا المالية وأكثرها كفاءة في المنطقة لخدمة الشركات، مع التركيز على المدفوعات كمحور لخدماتنا. ونحن جاهزون لتحقيق نمو طويل الأجل من خلال الابتكار في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا وشركائنا ومساهمينا".

مرحلة انتقالية نحو الاكتمال

تجدر الإشارة إلى أن عملية اندماج "نتورك إنترناشيونال" و Magnati ستتم بشكل تدريجي. وستواصل الشركتان أعمالهما المعتادة كعلامتين تجاريتين منفصلتين حتى اكتمال جميع الإجراءات اللازمة للاندماج، لضمان انتقال سلس وفعال.