"نتورك إنترناشيونال": نمو قوي في سوق المدفوعات الرقمية بالإمارات

وأكد مير أن الإمارات العربية المتحدة حققت تقدماً هائلاً وهي في طليعة المدفوعات الرقمية في المنطقة من جميع النواحي، والأهم من ذلك من حيث حصة الأحجام كنسبة من إجمالي إنفاق المستهلك. وأضاف: "تميل المدفوعات بين الشركات إلى أن تكون رقمية وتتقدم بسرعة في معظم الحالات. فيما يتعلق بمدفوعات المستهلكين، لا يزال النقد ثايتااً تماماً على مستوى العالم وفي المنطقة، ولكن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في طليعة المدفوعات الرقمية. لقد قامت المملكة العربية السعودية باستثمارات كبيرة في البنية التحتية للتكنولوجيا، خاصة على المستوى الحكومي".

وأضاف مير أن دولة الإمارات العربية المتحدة أحرزت تقدماً كبيراً وتوسعت الآن لتشمل العديد من المناطق الجغرافية، بما في ذلك الأسواق الآسيوية، من خلال وضع البنية التحتية لبرنامج بطاقات محلية مثل (جيوان) Jaywan ومدفوعات (بي 2 بي )P2P المحلية مثل (آني) Aani. وقال مير: "سنكون قادرين جميعاً قريباً جداً على استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي".

واضاف مير : لا تقتصر المدفوعات الرقمية على رقمنة تدفقات المدفوعات والعملات فحسب، بل تمتد إلى البنية التحتية بأكملها. وفي هذا الصدد، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمارات جوهرية في الرقمنة، مثل الخدمات الإلكترونية لرخص الأعمال، وإثبات هوية العميل (KYC) والتحقق من مكافحة غسل الأموال، والمزيد. وعندما نربط نقاط الاستثمارات في البنية التحتية المالية التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الدولة في وضع جيد لمواصلة كونها في طليعة هذا التحول من النقد إلى المدفوعات الرقمية. ويتصدر نمو الحجم في دولة الإمارات العربية المتحدة المنطقة.

في حين توفر البطاقات كوسيلة في عالم التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى المجال المادي لربط المشترين والبائعين، فإن المحفظة تدمج البطاقات والتجارة المادية في عالم رقمي. والمحافظ لها طبقات مختلفة للدفع والخدمات المالية وأسلوب الحياة، والتي تشمل الضيافة والتنقل والفنون وغير ذلك الكثير.

"دخلت شركة نتورك إنترناشيونال مؤخراً في شراكة مع شركة (أنت إنترناشيونال) بخصوص المحفظة نظراً للإمكانات التي توفرها هذه الشركة في الصين والهند واليابان وجنوب إفريقيا والبرازيل. وقال مير: "لقد أظهروا براعة في إدارة المحفظة التي تشمل المدفوعات من نظير إلى نظير، والتجارة اليومية، والخدمات المصرفية، والاستثمارات، والمزيد. لقد أنشؤوا تطبيقاً فائقاً يخدم 600 مليون مستهلك في الصين، ومن خلال شراكاتهم، يصل عدد المستخدمين إلى نصف مليار شخص آخر خارج الصين. هدف شراكتنا مع (أنت إنترناشيونال) هو جلب هذه القدرة إلى المنطقة – الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم توسيعها إلى الشرق الأوسط وأفريقيا. ستوفر نتورك التكنولوجيا المتاحة بالفعل في الأسواق الأخرى التي تعمل فيها (أنت إنترناشيونال)."

"وأضاف مير: "سنقوم بدراسة الخطط المستقبلية لتطوير المحفظة واستراتيجية طرحها في السوق مع شركائنا، مثل البنوك وتجار التجزئة وشركات الاتصالات وشركات التكنولوجيا المالية. وسنعمل داخل كل من هذه القطاعات على بناء ابتكارات تقنية وقدرات إضافية، مما يزيد من عدد التطبيقات الفائقة في السوق."

"لن تسعى شركة نتورك إنترناشيونال إلى إطلاق تطبيق خارق بمفردها. وقال مير: "ما يمكنكم رؤيته هو تطبيقات خارقة مدعومة من نتورك بالتعاون مع شركة (أنت إنترناشيونال). تقوم شركة (أنت إنترناشيونال) ببناء البرنامج، الذي سنعدّه للاستخدام في منطقتنا. كما نعمل على تمكين هذا البرنامج من التفاعل مع جميع شركائنا الذين يوفرون إمكانات التطبيق الخارق، ومن ثم سيتم توزيع العلامات التجارية وخدمة العملاء الخاصة بهذا التطبيق من قبل البنوك وشركات الاتصالات وشركات التكنولوجيا المالية."

"تستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي لتحقيق الكفاءة التشغيلية داخلياً في عمليات المكتب الخلفية، بما في ذلك المعالجة المباشرة، وتسجيل مخاطر الاحتيال، وتسجيل مخاطر الائتمان، والمزيد. وقال مير: "تستخدم الشبكة بالفعل العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى لأغراضها الخاصة، ولتأمين العملاء وهم البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات، التي تستخدمها لخدمة عملائها بشكل أفضل."

"جوهر أي تطبيق خارق هو التعلم الآلي ومحرك الذكاء الاصطناعي. وقال مير: "لأعطيك مثالاً: إذا كنت تحجز تذكرة من دبي إلى إحدى المدن الأوروبية، فإن التطبيق الخارق سيقدم لك معلومات شخصية بناءً على ملفك الشخصي، مثل توصيات الأنشطة التي يمكنك ممارستها أثناء السفر، واقتراحات للمطاعم، والمزيد، ليمنحك شعوراً بالألفة ويساعدك في التنقل عبر المدينة.""

"الأمن السيبراني هو مجال آخر تستخدم فيه الشركة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير للتنبؤ بالهجمات. وقال مير: "كما يمكنك أن تتخيل، كشركة مدفوعات، نحن نواجه الكثير من الأشخاص الذين يسعون لاختراق أمننا السيبراني. مثل أي بنية أخرى للأمن السيبراني، نتخذ أقصى الاحتياطات ونبني طبقات متعددة من الدفاع لإحباط المهاجمين."