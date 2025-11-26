نادي كابيتال دبي يحتفل بمرور 17 عاماً في مركز دبي المالي العالمي

احتفل نادي كابيتال دبي، النادي الخاص برجال الأعمال الوحيد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، بالذكرى السابعة عشرة لتأسيسه خلال احتفالية حملت شعار «أناقة مستقبلية: ليلة في عام 2050». وقد كانت المناسبة بمثابة تحية لمسيرة النادي الغنية بالابتكار، وتسليط الضوء في الوقت نفسه على تطوره المستمر كمركز مؤثر يسهم في رسم ملامح المشهد الاقتصادي في المنطقة.
منذ افتتاح أبوابه في عام 2008، نما نادي كابيتال دبي ليصبح ملتقى حيوياً يجمع نخبة من القادة والمؤثرين في مجالات الأعمال والحكومة والمجتمع المدني. ولم يعد يقتصر دوره على كونه وجهة للقاءات، بل غدا محركاً لتعزيز التعاون، حيث تُلهم اللقاءات رفيعة المستوى وحواراتها الإستراتيجية مبادرات مبتكرة وشراكات نوعية تسهم في دفع عجلة النمو عبر مختلف القطاعات.
يشمل تقويم فعاليات النادي المتنوع سلسلة من المنتديات وحلقات النقاش والسياسات والجلسات الشبكية التي أرست مكانة النادي كمنصة تُبادل فيها الأفكار وتتحول إلى إنجازات ملموسة، الأمر الذي يعزز متانة مجتمع الأعمال في المنطقة ويقوي روابطه.
وصف رئيس مجلس الإدارة التنفيذي حسين سلطان محيوب الجنيدي النادي بأنه «منزل ثانٍ بعيداً عن المنزل»، مؤكداً روح الانتماء والألفة التي يوفرها. وشارك المدير العام محمد كرماوي الرؤية نفسها، معتبراً أن النادي يمثل «المكان الرابع» الذي يجتمع فيه القادة والمفكرون لخوض حوارات مؤثرة تتجاوز الأطر التقليدية.
كما شهدت المناسبة تسليط الضوء على دعم رعاة النادي وشركائه المستقبليين، وهم دناتا للسفر بوصفها الراعي البلاتيني، وفيسر هو هومز وغرانيت بصفتهما الراعيين الذهبيين.