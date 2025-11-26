نادي كابيتال دبي يحتفل بمرور 17 عاماً في مركز دبي المالي العالمي

منذ افتتاح أبوابه في عام 2008، نما نادي كابيتال دبي ليصبح ملتقى حيوياً يجمع نخبة من القادة والمؤثرين في مجالات الأعمال والحكومة والمجتمع المدني. ولم يعد يقتصر دوره على كونه وجهة للقاءات، بل غدا محركاً لتعزيز التعاون، حيث تُلهم اللقاءات رفيعة المستوى وحواراتها الإستراتيجية مبادرات مبتكرة وشراكات نوعية تسهم في دفع عجلة النمو عبر مختلف القطاعات.