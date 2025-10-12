نائب رئيس الدولة يشيد بجهود مكتوم بن محمد الإقتصادية

بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن المدينة أصبحت أكبر سوق مرخص للأصول الافتراضية (Virtual Assets) في العالم، حيث تجاوز حجم معاملاتها 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام الجاري 2025.

وتشرف الهيئة، التي تأسست تحت إشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، حالياً على أكثر من 40 مُقدّم خدمة مرخص للأصول الافتراضية وأحجام تداول ضخمة.

كما أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد، يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر، عن اعتماد استراتيجية القطاع المالي في دبي خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي، بالإضافة إلى مشاريعها التحويلية.

قطاع اقتصادي جديد بالكامل

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجهود نجله قائلاً: "تمت إضافة قطاع اقتصادي جديد بالكامل إلى اقتصادنا الوطني في ثلاث سنوات فقط.. شكراً مكتوم بن محمد.. معك، نحن واثقون بمستقبل اقتصادنا الوطني".

وخلال الاجتماع، استعرض سمو الشيخ مكتوم أيضاً الإنجازات الرئيسية لسوق دبي المالي (DFM) وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA).

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد، معترفاً بجهود والده في وضع اللبنات الأساسية للهيئة: "يعكس هذا رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أصدر أول قانون في العالم لتنظيم الأصول الافتراضية قبل ثلاث سنوات لترسيخ ريادة دبي في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية".

وشدد سموه على استمرار التزامهم بتطوير "منظومتنا المالية والاقتصادية، وضمان استمرار دبي في العمل كنموذج عالمي للقطاعات الاقتصادية الناشئة والمركز الرائد لاقتصاد المستقبل".